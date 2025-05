Két kézzel szórja a pénzt: százmilliós luxusautóval furikázik Boráros Gábor exe

Hetekig volt hangos a sajtó Boráros Gábor és Jákli Mónika szakításától, majd amikor elcsitulni látszottak a kedélyek, a sportoló volt anyósára akadt ki. Moncsi azonban nem ment bele a balhéba, sőt, úgy tűnik, boldogabb, mint valaha. Jákli Mónika új párja mellett szinte kivirult, ami persze érthető, ha szerelmes, luxusnyaralásokon vesz részt, na meg egy lélegzetelállító luxuskocsival szeli az utakat. Mutatjuk, milyen autót villantott a sztáranyuka.

Boráros Gábor új párja mellett végre boldog, de Jákli Mónika sem panaszkodhat, igazi luxusban él Fotó: YouTube

Jákli Mónika Instagram-oldalán mutatta meg, hogy új autója van, nem is akármilyen. A fotók alapján Moncsi luxusjárgánya nem más, mint egy Lamborghini Huracán, aminek ára nagyjából 250 ezer dollárnál kezdődik, de akár 350 ezerre is rúghat. Ez átszámítva körülbelül 90 és 125 millió forint közötti árcédulát jelent. Ezek alapján a sztáranyuka, vagy kedvese nem sajnálta a pénzt a kabrióvá alakítható meseszép sportautóra, amin valljuk be, mindenkinek megakad a szeme. De ez még nem minden. A szexi modell kedvese is egy gyönyörű fekete Lambóval furikázik, igaz, ő egy valamivel szerényebb külsejű modellt választott.

Jákli Mónika autójának látványától mindenkinek eláll a lélegzete Fotó: Instagram

Boráros Gábor exének nem ez az első luxusautója

Moncsinak természetesen nem ez az első autója, korábbi képein egy Mercedes G53-as luxusterepjáró látható, ami már csak alapáron is 50 millió forint felett van. Az is feltételezhető, hogy a sztáranyuka nem ezt a szintén csaknem vadonatúj járgányt cserélte le a Lambóra, hanem inkább megtarthatta egyfajta „családi autónak”, amire a kislánya miatt szüksége is van.

Jákli Móni másik autója is egy igazi luxusjárgány Fotó: Instagram

Boráros Gábor gyerekének anyja igazi luxusban él

Jákli Mónika gyereke miatt ugyan továbbra is Boráros Gáborral él együtt, de már mindkét fél továbblépett és új kapcsolatban van. Persze az együttélés cseppet sem egyszerű, és sokszor ütköznek problémákba, de szerencsére a sztáranyukának bőven van lehetősége kipihenni. A szerelmesek az egész világot bejárják, és fényűzőbbnél fényűzőbb helyekről jelentkeznek be. Februárban például Dubajba utaztak, persze nem először, a márciust pedig már Abu Dhabiban kezdték, és bár ezek után hazajöttek, de a hónap végét már ismét külföldön, Milánóban töltötték. Úgy tűnik, Jákli Mónika párja nem sajnálja a pénzt arra, hogy tejben-vajban fürössze kedvesét.