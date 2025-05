Sokkoló, mire derült fény a csányi mászókabalesetnél: a hatéves Merci még ma is élhetne

Mint azt a Bors megírta, 2019 őszén, a hatéves Radics Mercédesz két társával együtt felmászott a csányi óvoda kertjében álló hálós játékra. Az eszköz nem bírta el a gyerekeket, ezért kidőlt, és a gerendája éppen a kislány koponyáját találta el. Mercinek esélye sem volt a baleset túlélésére. A nyomozás során kiderült, hogy az óvoda vezetői pontosan tudták, hogy a játék javításra szorul, ezért az eredeti helyéről áttették egy másik területre. Ezek után az eszköz csupán a két lábán állt a homokban, egyéb kitámasztás nélkül. A lábazat idővel elkorhadt, de ezt sem a karbantartók, sem az óvónők nem vették észre. A mászókabaleset után a faluban úrrá lett a lincshangulat, ám az összesereglett embereket éppen a gyászoló szülők intették nyugalomra.

A mászókabaleset áldozatának édesapja milliókat követel Fotó: Bors

Radics Béla, a kislány édesapja elkeserítőnek tartja, hogy a baleset óta közel hat év eltelt, de még mindig nem született az ügyben ítélet. Április utolsó hetében viszont két tárgyalást is tartottak: egyet a büntetőperben, egyet a polgáriban.

Az egyik tanú végre elmondta, hogy az óvoda tudott arról, hogy Mercike fel sem mászhatott volna a mászókára. Én ugyanis leadtam nekik egy orvosi papírt, ami igazolta, hogy a kislányom testén van egy érdaganatos hemangióma, ami érzékeny a sérülésre

– mondta a Borsnak Béla. Az édesapa hangsúlyozta, tisztában van vele, hogy gyermeke a koponya roncsolódása következtében vesztette életét, de úgy véli, ha az óvónők figyelembe vették volna a tiltást, a tragédia nem következett volna be.

Mercike hat évet élt Fotó: Bors

Az óvoda fenntartója az önkormányzat, ezért is ültették az ügyben a polgármestert a vádlottak padjára.

A mászókabaleset ügyében ítélet várható

Az édesapa és családja jogi képviselője álláspontja szerint Radicsék teljes családban való éléshez való joga sérült a kislány halálával.

"Korábban, az önkormányzat biztosítója néhány millió forintos kifizetést teljesített a hozzátartozóknak. A család a korábbi jogi képviselőjük tanácsára ezen kifizetés kapcsán egyezséget is kötött az önkormányzattal és a biztosítóval, az óvoda felelőssége azonban a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján továbbra is fennáll. A legnagyobb kérdés az, hogy a korábban megkötött egyezségnek milyen kihatása van jelen peres eljárásra. Amennyiben a bíróság akként határoz, hogy a korábban megkötött egyezség hatálya kiterjed az óvodának a felelősségére is, elmondható, hogy felperesek hozzátartozójának halálát aprópénzért váltotta meg az önkormányzat. Ha azonban nem terjed ki, mivel azt az óvoda nem írta alá, úgy akár 70 millió forint kártérítést is köteles lehet az óvoda megfizetni" – mondta a Borsnak Karkosák Balázs ügyvéd.