Kiderült, mi szerepel Korda György és Balázs Klári bakancslistáján

– Igen, pedig annyira kíváncsi voltam rá, hiszen a szerelem városa! – vette át a szót Klári. – De sajnos hatalmas volt a tömeg, nem voltak barátságosak, és nem akartak angolul beszélni az emberek. Ráadásul az egyik üzletben ellopták a fényképezőgépemet! Egy nagyon szép bőrtokban tartottam, és mivel az eladón és rajtunk kívül nem láttam mást a boltban, leraktam a gépet a pultra, hogy megnézzek egy szép pulóvert. Mire visszafordultam, már nem volt ott! Hiába beszéltem az eladóhoz, nem értette, mit mondok neki. Nagyon elkeseredtem, ugyanis olyan emlékek voltak benne, amelyek pótolhatatlanok.

„Gyuri lecsókirálynőnek hív”

A nyár azonban nem az utazásokról szól, hanem a fellépésekről, de ezt egyikőjük sem bánja, hiszen imádják a közönségüket.

– Nem azért lépünk fel, mert nyomulni akarnánk vagy ilyesmi, hanem mert megkeresnek, hiszen a közönség igényel bennünket.

Nem hagynak minket megöregedni!

Addig, amíg ez így van, eszünkbe sem jut abbahagyni! – jelentette ki az énekes. – Szerintem amikor egy ember elkezd unatkozni, az nagy baj, mert az maga a megöregedés, amikor nincsenek célok, tervek és feladatok. Ott kezdődik a leépülés.

A házaspár azonban nem unatkozik, sőt! Májusban a Papp László Budapest Sportarénában tartották meg a Korda 85 elnevezésű koncertjüket, aminek óriási sikere volt, ezután pedig elindult a turnéjuk, ami azóta is tart.

Imádják az egzotikus területeket (Fotó: hot! magazin archív)

– Mindig tervezzük a pihenést, de azért egyes időszakokban kevesebb időnk jut erre. Amikor készültünk a Papp Lászlóra, minden egyes napon volt valami programunk. Az nagyon fárasztó volt, ezért kértünk is pár szabad napot, hadd lehessünk csak úgy otthon, egy szál gatyában és ingben, és hadd pihenhessünk egy kicsit – mesélte az énekesnő. – Igaz, otthon is mindig van dolgom bőven: megszeretgetni a kutyáimat, megfürdetni őket, rendet rakni, és a többi. Na, meg ott van a főzés is! Gyuri kedvence a lecsó, mindig ezt kéri, engem pedig lecsókirálynőnek hív – nevetett Klári.

„Soha senki sem fog a színpadon rövidgatyában látni”

A nagy meleg sem tartotta vissza őket attól, hogy találkozzanak a közönségükkel. Gyuri bácsi ráadásul ragaszkodott az elegáns öltözékéhez is.