Megmentette két gyerek életét Bereczki Zoltán

Igazi rajzfilmhős

Dalait és színházi szerepeit sokan ismerik, ám azt kevesen tudják, hogy Bereczki Zoltán szinkronszínészként is maradandót alkotott, több mesefilmben is szinkronizált. Ő kölcsönözte például a hangját a Hupikék törpikék-filmekben Okoskának, de ő volt a Trollokból Ágas, illetve a Susi és Tekergő második részéből Csibész magyar hangja is.