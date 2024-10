Megszólalt Lékai-Kiss Ramóna Oláh Ibolya botrányos viselkedéséről

Zakatol a Sztárban Sztár All Stars vonat, ezen a héten már döntő, és kiderül, hogy Gubik Petra, Puskás Peti, Oláh Gergő, vagy Peter Srámek lesz-e az elmúlt 10 év legsokoldalúbb előadója. A zsűritag, Lékai-Kiss Ramóna szerint minden egyes kiesés, búcsú nagyon fájdalmas nekik is, de hát ez egy ilyen verseny. A műsor elődöntőjében Tóth Gabi és Oláh Ibolya búcsúzott, utóbbi a kiesése után nem túl elegánsan, a zsűrinek beszólva távozott.

Oláh Ibolya nem köntörfalazott véleményével, melyre Lékai-Kiss Ramóna reagált (Fotó: TV2)

Lékai-Kiss Ramóna elmondta véleményét Oláh Ibolyáról

A korábbi megasztáros már a zsűri értékelésénél kiakadt, miután Stohl András kifejtette: nem volt elájulva Ibolya szóló produkciója után. Lékai-Kiss Ramóna és a többi zsűritag is meglepődött, amikor Oláh Ibolya magyarázkodni kezdett:

Szeretnék őszinte lenni. Szerintem nagyon kevés nekem ez az idő, hogy belebújjak ebbe, és nekem idő kell, hogy azokat a dalokat önmagamévá tegyem és önazonossá tudjak válni. És ez a műsor nem megfelelő rá, bocsánat!

Ez a védekezés azért is furcsa, hiszen az énekesnő már az előző évadban is szerepelt, tehát pontosan tudta, mit vállal. Ennek ellenére kiesése után nem túl elegáns módon távozott, beszólt a zsűrinek is, miszerint az ítészek a véleményükkel két perc alatt leamortizálnak mindent.

A Sztárban Sztár All Stars zsűrije meglepődött Oláh Ibolya szavain (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

A stúdióban megkérdeztük Lékai-Kiss Ramónát, mit szól Ibolya kemény szavaihoz.

– Én azt gondolom, hogy ez a műsor a versenyzőknek és a zsűrinek is nagyon nehéz - kezdte Lékai-Kiss Ramóna a Borsnak. – Itt nem a Megasztárban ülünk, amikor bejön egy civil ember, aki próbálgatja a szárnyait, és akkor el lehet neki mondani, hogy jól énekelsz, vagy nem jól énekelsz.

Itt professzionális énekesek állnak ide a színpadra, ha valamikor rosszul is sikerül egy produkció, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy azt mondjuk, ez borzalom volt, mert egyrészről nem sérthetjük meg a versenyzőt, mert itt már mindenki bőven letett már az asztalra. De valahogy mégis szépen keretbe kell foglalnunk azt, hogy ez most nekünk hogy tetszett. Zsűriként vagyunk a műsorban, de a nézők érzéseit próbáljuk átadni, és van olyan, amikor nem jön át egy produkció, van amikor igen. Nehéz! Van igazság abban, amit Ibi mond, hogy itt nagyon sokat készülnek, mindenki belead apait-anyait, és két perc alatt abban a helyzetben vagyunk zsűriként, hogy el kell mondani, hogy ez annyira nem volt jó, vagy jó volt. Ha ebben van sértettség, akkor azt nagyon sajnálom, mert soha nem célunk, hogy megbántsunk bárkit.

„A legjobbaktól is búcsúzni kell”

A gyönyörű ítészt arról is beszélt, hogy mit gondol a döntő mezőnyéről.