Egzotikus fiú köszöntötte születésnapján Balázs Klárit: miattuk jött Magyarországra

Bali szigetén van egy kis csokifiú, aki idegenvezető, ott született és ott is él. A munkájából adódóan többek között magyar csoportokat is vezet, akik közül valaki megmutatta neki a Repteret. Ő pedig annyira beleszeretett, hogy megtanulta magyarul, ami nagyon nehéz lehetett, szinte mintha nekünk kellene kínaiul énekelni. Ezt a videót el is küldték nekünk, mi pedig döbbenten hallgattuk, és mondhatni, fetrengtünk a nevetéstől. Nagyon édes volt és humora is van, úgyhogy Gyuri üzent is neki, hogy gratulálunk, nagyon jól elénekelte a dalt