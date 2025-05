„Ez a gyerek élni akar, anyuka!” – kétszer adott életet kislányának Katalin

Családon belüli transzplantáció

Az aggódó pillanatok azonban nem tartottak örökké. A műtétet sikeresen elvégezték, és Katalin egy vesével kevesebbel, de hatalmas szeretettel és örömmel mentette meg lányát.

Szerencsére elmúlt a veszély. Viszont Zsófi ma már 20 éves ezért a bulizás, alkohol fogyasztást is csak óvatosan, mértékkel lehet csinálni. Én sosem azt mondtam neki, hogy „te beteg vagy”. Inkább azt mondtam: „Kicsim, ez van, ezt hozta az élet, de hidd el, ezzel akár 100 évig is élhetsz!" Persze élsportoló nem lehet...

– tette hozzá Katalin.

Zsófi most, 20 évesen, önálló életet él, persze sokszor még anyai segítséggel. Pestre szeretne menni, körmösnek készül (Kép: Olvasói)

Katalin elmondása szerint nagyon erős kötelék van lánya és közte, de sok a csörte is – akár bevallja, akár nem – nem tud leszakadni Zsófi az anyjáról. Az orvosok is mondták Katalinnak hogy "anyuka, köldökzsinórt tessék elvágni", önálló életet kell élnie. Természetesen amikor egy anyuka megszüli a gyerekét, mindig van féltés – egy beteg gyereknél ez pedig hatványozott is lehet.

Mindenesetre, Katalin így foglalta össze a küzdelmes évek tanulságát:

A nehéz helyzetben erősnek kell lenni, tovább kell menni, mert a gyerek rád támaszkodik, a hitedből táplálkozik. És az erőt egy szülőnek kell sugároznia. Nem szabad a betegségbe bele ragadni. Csinálni kell tovább az életet, és bízni a jóban, pozitív hozzáállással. Ha valaki alkalmas és tud adni, akkor azt tegye meg, mert annál jobb érzés nincs, hogy látod felnőni a gyermekedet, hogy álmai vannak, önálló lesz, és kivirul.

Bár még mindig erős a kötelék Zsófi és édesanyja között, a nagybetűs élet most kezdődik csak igazán a fiatal lány számára!