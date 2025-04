„Földre szállt angyal volt” - így búcsúznak a kádban végzetes áramütést szenvedett Laurától

Az egész országot megérintette az a végzetes tragédia, ami április 17-én történt Nyíregyházán. Mint arról a Bors is beszámolt, a mindössze 13 éves Laura éppen a kádban fürdött mobiltelefonnal a kezében, amikor a készülék egy óvatlan pillanatban a vízbe csúszott. A nyíregyházi kislány életveszélyesen megsérült: a szíve leállt, az egyik oldala pedig súlyosan összeégett. Laurát a történtek után többször is újra kellett éleszteni, végül pedig mentőhelikopter szállította kórházba, de az életét így sem sikerült megmenteni, végzetes áramütést szenvedett.

A nyíregyházi kislány halála mindenkit sokkolt, a család összetört. Az emberek százával búcsúznak Laurától / Fotó: Pexels

Százak köszöntek el a nyíregyházi kislánytól

A történtek után szinte egész Nyíregyháza megmozdult: barátok, ismerősök és ismeretlenek is egy emberként imádkoztak azért, hogy a kislány életét sikerüljön megmenteni, mi több, a városban imaláncot indítottak érte. Bár a kórházban hosszú napokon keresztül harcoltak az életéért, április 24-én élete legszörnyűbb hírét kapta meg a család: Laura elhunyt. A család és a barátok ezután teljesen összetörtek, azóta sem tudják elhinni, hogy a mindenki által kedvelt, mosolygós Laura nincsen többé. Azóta százával emlékeznek meg a kislányról, a halála ugyanis mindenkit sokkolt.

Egy igazi földre szállt angyal volt! Nyugodj békében, drága leányka

- írta egy ismerős. Ő is, mint mindannyian, mélyen együtt éreznek a gyászoló családdal, Laura volt iskolája homlokzatán pedig azóta is fekete zászló leng. Iskolatársai is gyászolják barátjukat.

Szívem megszakad érte! Angyalok vigyázzanak álmaidra

- köszönt el Laurától egy másik ismerőse.

Információink szerint a jövő héten örök nyugalomra helyezik Laurát: a kislányt Nyíregyházán kísérik majd utolsó útjára. Édesapja a gyászhírt egy szívszorító fotómontázs keretében tette közzé közösségi oldalán.

A fotókról kiderül, hogy Laura rajongott az állatokért és a kislányt szerető család és rengeteg barát vette körül. Úgy tudjuk, hogy a temetésre rengetegen szeretnének elmenni, nincs ugyanis olyan barát vagy ismerős, aki ne érezne együtt a családdal.