Ázsia Expressz: „Hülye pincsikutyaként rohangálunk körülötte!” - Stohl András keményen beleállt Dietz Gusztiba

Ázsia Expressz: Dietz Guszti alaposan megkapta a magáét Stohl Andrástól Fotó: TV2

Ázsia Expressz: Feszültségből nincs hiány

– Ott vannak Jollyék, akiknél nyilván egy érdekes dolog, hogy Barbarának van egy határozott, hangos stílusa, ami bizony sokszor zavaró.

De ma úgy indultak el, hogy öröm volt rájuk nézni.

– Gyerünk, csináljuk, ez a dolgunk! – tette hozzá Stohl Buci, akinek rövid, de hatásos monológja nagy egyetértésre talált a többiek körében és még Ördög Nóra is helyeselt. Talán, ha minden páros minden tagja látná magát Stohl András és Till Attila szemüvegén keresztül, jóval kevesebb vitában és jóval több vidám pillanatban lenne részük a játékosoknak és így a nézőknek is. Persze ne legyünk álszentek, azért szeretjük mi a feszkót (is)! Hogy végül hogy alakul az Ázsia Expressz harmadik hajszája, az kiderül péntek este a TV2 képernyőjén, közvetlenül a Tények Plusz után.