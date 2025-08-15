Az első fotók Schmuck Andor temetéséről: ma vesznek végső búcsút a politikustól

Augusztus 15-én pénteken helyezik végső nyugalomra a Fiumei Úti Sírkertben Schmuck Andort. A politikust pontosan egy hónappal és egy nappal a halála után kísérik el utolsó útjára. A temetésen búcsúbeszédet fog mondani Nyári Károly, hiszen a két férfi barátsága több évtizedre nyúlik vissza.
Az egész országot megrázta a hír 2025. július 14-én, amikor Schumck Andor 54 éves korában, hónapok óta tartó, súlyos betegség után elhunyt. A közéleti személyiség méltósággal viselte a megpróbáltatásokat, keveset beszélt betegségéről. Az utolsó időben már barátait sem szívesen látta, inkább magába fordult fájdalmával. Nyári Károly találkozott vele utoljára, egy Tisztelet Társasága által szervezett eseményen. Erről a Borsnak nyilatkozott.
A politikusnak népes baráti társasága volt, akik mind ott lesznek a végső nyugalomra helyezés pillanataiban. Már szállingózni is kezdtek a nagyobbnál nagyobb nevet, hogy leróják tiszteletüket Schmuck Andor temetésén. A Bors információi szerint a szertartás 14 órakor vette kezdetét, ahol kollégánk is jelen volt.
A gyászszertartáson megjelent Andor volt felesége. Eszter teljesen összeomlott a gyász súlya alatt, ketten kellett, hogy támogassák. A máltai lovagrendtől is többen megjelentek. Valamint az első felesége, Rus Krisztin egyenesen Olaszországból érkezett a temetésre. A hírességek közül pedig elsőként Zámbóék, valamint Visváderék érkeztek.
