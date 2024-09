Tilla és Stohl András: A családjaink is jól kijönnek egymással

Ritkaság, hogy Till Attila, azaz Tilla és Stohl András egy produkcióban látható, hiszen mindig másfelé sodorta őket az élet. A jó kapcsolatuk ellenére sem tudták tesztelni, mennyit bír ki a barátságuk.

Tilla és Stohl András a tűzcsiholás művészetét is elsajátította - Fotó: TV2 / hot magazin

– Mindig is tiszteltük egymás munkásságát, ráadásul Tilla feleségének, Krisztának az anyukája Juhász Anna, aki nagyszerű szinkronrendező, így erről a részről is van kapcsolatom Attiláékkal. Illetve a családjaink is jól kijönnek egymással, azonban nem szoktunk külön találkozgatni. Évek óta egy tévénél vagyunk, de mivel rengeteget dolgozunk, nem volt alkalmunk csak úgy összefutni, mivel sokat forgatunk, családunk van. Ha fiatalok lennénk, tuti hogy a legjobb barátok lennénk. Jelenleg csak az életformánk miatt nem töltünk együtt időt. Ezt azonban teljesen megváltoztatta az Ázsia Expressz, mert itt hosszú ideig össze voltunk zárva – kezdte András a hot! magazinnak.

Tilla és Stohl András rengeteget tanultak egymástól

Hosszú heteken át össze voltak zárva, egymás minden rezdüléséből érzik, ha valami nincs rendben a másiknál. Úgy érzik, teljesen más mentalitással tértek haza Ázsiából.

– Rengeteget tanultunk egymástól az élettel kapcsolatban. Én nyomás alatt mindig iszonyatosan erősen győzni akarok, de Attila mellett megtanultam, hogy nem feltétlenül kell mindenáron akarni a győzelmet, mert anélkül is célba lehet érni. Nekem ilyen szempontból nagy tanítómesterem volt, mert Tillától megtanultam az elengedést. Emlékszem, napokig merengtem az erkélyen, amikor hazatértünk, annyira megviselt a kint látott nyomorúság, a nehéz emberi sorsok, a mélyszegénység, és nagyon hiányzott a feleségem, a gyermekeim, hogy szinte mindent átértékeltem a kint töltött idő alatt – árulta el a színész.

„El sem tudjuk képzelni, mekkora luxusban él itthon a magyar ember”

Egyértelműen hiányzott nekik a családjuk a kint töltött idő alatt, azonban olyan jó hatással volt rájuk a forgatás, hogy Tilla elhatározta: a saját lelki békéje érdekében többször kellene elvonulnia a világ elől!

Tilla és Stohl András a kalandok közepette mindenben osztoztak – Fotó: TV2

– Mindketten családos emberek vagyunk, így egyértelműen a gyerekek hiányoztak a legjobban, ami Bandinál nehezebb is lehetett, hiszen ott van egy pici gyerkőc is. Ráadásul ha megnézzük a kinti viszonyokat, rájövünk, hogy el sem tudjuk képzelni, mekkora luxusban él itthon a magyar ember a kintiekhez képest. Én valahogy jobban tudtam asszimilálódni az első sokk után. Az emberek Európában mind pénzt halmoznak fel, itt pedig konkrétan nincs vagyonuk az embereknek. Sok mindenben megváltozik a világnézetük, ha találkozunk egy eddig ismeretlen kultúrával. Elgondolkodtam, hogy gyakrabban kellene elmennem ilyen elvonulásra, a családdal vagy anélkül; amikor megteszem, kiszellőztetem az egész hülye életemet, és felfrissülve, célokkal telve térek haza – gondolkodott el Tilla.

Övék az ősz Az Ázsia Expresszen kívül a Sztárban Sztár All Stars című műsorban is egyszerre lesznek képernyőn: Tilla műsorvezetőként, Buci pedig zsűritagként szerepel majd.