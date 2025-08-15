Szívszaggató módon búcsúznak Schmuck Andortól: Fodor Zsóka sírva kirohant

Szívszaggató jelenetek játszódtak le Schmuck Andor temetésén. Az egykori politikust ma, augusztus 15-én helyezik végső nyugalomra a Fiumei úti sírkertben. Schmuch Andor egy hónappal ezelőtt veszítette életét hosszú, méltósággal viselt betegsége után. 54 éves volt.
A család előzetes kérése szerint egy-egy szál fehér virággal érkeznek a hírességek Schmuck Andor temetésére. Schmuck Andor A Nagy Duett-ben jelentette, hogy életmentő kezelésekre jár, mert súlyos betegség támadta meg a szervezetét, de bizakodva tekint a gyógyulására. Schmuck Andor halála július 14-én ezért sokként érte a közvéleményt, még a barátai sem gondolták, hogy ilyen közel a vég.
Schmuck Andornak népes baráti társasága volt, de igazán közel csak nagyon keveseket engedett magához. Ilyen volt Fodor Zsóka, aki saját fiaként szerette a politikust, de 15 év után hirtelen megszakadt a barátságuk. A színésznőt nagyon megviselte Andor elvesztése, nemrég azt mondta, legszívesebben ki se menne a temetésre, inkább egyedül búcsúzna el tőle.
A színésznő mégis tiszteletét tette a ravatalozóban, amely dugig telt emberekkel, akik mind szerették és tisztelték Schmuck Andort. Fodor Zsóka fekete fátyolban, zokogva lépdelt a koporsóhoz, miközben támogatták. Ahogy elhelyezte a megemlékezés virágát, fájdalomtól sújtva kirohant, nem bírta látni fogadott fiát a ravatalon.
A Szent István-bazilika káplánja, Kiss Géza Imre atya kezdte meg a búcsúztatást, Nyári Károly zongorajátéka pedig mindenki szívét összefacsarta. A My wayt játszotta, mely hagyománynak számít, bővebben erről itt olvashatsz.
Fodor Zsókát Popper György támogatta le a ravatal lépcsőjén, a színésznő nem tudja magát túltenni szeretett barátja elvesztésén.
