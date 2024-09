Súlyos sérülés az Ázsia Expresszben: Ez a páros feladja a játékot?

Már az Ázsia Expressz csütörtöki adása közben kiderült, hogy az egykori világbajnok ketrecharcos bokája kifordult a nagy rohanásban, majd egy platóról leugorva újra megterhelte a már egyébként is sérült lábát. Dietz Gusztáv sérülése a hajszanap előtti közös vacsorán ki is derült ellenfelei számára is.

Dietz Gusztáv Ázsia Expresszes feladatai közben sérült meg (Fotó: TV2)

„Fel van kötve, be lett kenve...”

– Papucsot vettem fel, ezek után pedig két táskával a vállamon lefordult a bokám egy kőről. Ez még nem volt elég, hiszen utána egy plató hátuljáról sikerült ráugranom megint. Igazából azóta ebből nem tudok kijönni.

Kaptam két fájdalomcsillapítót a bokámra.

Fel van kötve, be lett kenve, mondjuk, hogy jó… – mondta Dietz Gusztáv, akiben ekkor még élhetett némi remény arra, hogy jól szerepeltek a napi feladatok során, és nem kerültek egyenes ágon a pénteki hajszába. Az viszont nagyon hamar kiderült, hogy Sáfrány Emese és Béres Anett teljesítettek a legjobban, majd Ördög Nóra kimondta, hogy Jolly és Szuperák Barbi lettek az egyik biztosan hajszázó pár. Ezen a ponton már csak három páros jöhetett szóba, mint biztos részvevői a pénteki őrült küzdelemnek. Nóri elsőként L.L. Juniornak és Dárdai Blankának árulta el, hogy elkerülték a veszélyzónát, majd kiderült, hogy Stohl András és Till Attila is, megúszták a hajszát. A sérült sportember ezen a ponton, már mint biztos hajszázó kért szót, és bejelentette, hogy nem képes folytatni a versenyt.

Dietz Gusztáv Laky Zsuzsi társaságában lehet az Ázsia Expressz kiesője (Fotó: TV2)

„Egy párost megmenthettek”

– Az a helyzet, hogy nem tudom vállalni ezt a hajszát így.

Egész egyszerűen azért, mert nem tehetem meg, hogy széttépjem a bokám.

Nem szeretném ezt tovább húzni… – kezdett bele búcsúmonológjába Dietz Gusztáv, akit Ördög Nóra intett türelemre, hiszen lapult a tarsolyában egy meglepetés, ami alapjaiban írhatta volna át a pénteki játékon résztvevők névsorát.

– Van itt egy apróság, amiről még nem beszéltünk. Van egy újonc párunk Junior és Blanka, akik a hátizsákjukban hoztak valamit, amiről még ők sem tudtak, de most virtuálisan át is nyújtom. Ez egy gesztus, amit gyakorolhattok az egyik páros felé. Egy párost megmenthettek attól, hogy hajszázniuk kelljen – dobta be az Ázsia Expressz műsorvezetője, aki fontos döntés súlyát helyezte ezzel a rapper és az énekesnő kezébe. Hiszen dönthettek úgy, hogy egy már biztosan hajszázó párost mentenek meg, de ezzel ők csúsztak volna a veszélyzónába. Ugyanakkor megnevezhettek egy olyan párost is, akik ugyan a vacsorálnál még megúszták a pénteki napon való részvételt, de a hajsza előtt még esélyesek lehetnek arra, hogy begyűjtsék a legtöbb jegyet társaiktól arra, hogy harmadikként csatlakozzanak a hajszához.