Balhé az Ázsia Expresszben! Guszti össztűz alá veszi Jollyékat

Laky Zsuzsi és Dietz Guszti szerdán megnyerték a joker játékot, így őket érte a „megtiszteltetés”, hogy csütörtökön, a versenynap indulása előtt kioszthattak egy hátráltatást valamelyik párosnak. Nóri még el sem árulta, hogy miben is rejlik majd a hátráltatás lényege, amikor Jolly és Barbi már egymásra nézve konstatálták, hogy ők lesznek a ”szerencsések”, de másban sem alakult ki kétely, hiszen a párosok minden tagja jól ismeri azt az alapkonfliktust, ami a két páros folyamatos adok-kapokjához vezetett. Guszti egyenesen nem bírja elviselni Szuperák Barbara habitusát és hangerejét és ezt bizony minden adandó alkalommal el is mondja. Ennek hála pedig nemrég megkapták az Ázsia Expressz történetének egyik legkeményebb hátráltatását, a békatalpat. Ez az, amit Guszti és Zsuzsi, most törlesztettek.

Dietz Guszti szavai szíven ütötték Jolly-t az Ázsia Expresszben (Fotó: Irtó András / TV2)

Először kerül hátrányba Jolly és Barbi az Ázsia Expresszben

Hogy pontosan mit is takar a hátráltatás, azt nem áruljuk el, de annyit mondhatunk, hogy valóban nehéz helyzetbe sodorja Jollyt és Barbit, ugyanakkor a jokerjáték nyertes párosától elhangzó indoklás, már önmagában is beszedés. – Nem fogom túlmagyarázni. Egy hete kaptam egy békatalpat és szívem szerint azt adnám vissza, mert az tényleg meggátolt engem a mozgásban és végül hajszára is mentünk emiatt.

Másrészt ennek a párosnak még senki nem adott hátráltatást, így mi leszünk az elsők

– mondta Laky Zuzsi, mielőtt átadta Jollynak és Barbinak a hátráltatás eszközét. Ezen a ponton szólalt meg Dietz Guszti, aki egy felhívást intézett a startra készen várakozó párosokhoz. – Első sorban nekik szánjuk ezt a hátráltatást így a többi párt arra kérem, hogy a feladat teljesítése közben figyeljen oda arra, hogy ők hogyan mozognak – mondta a világbajnok ketrecharcos, akinek szavai szíven is ütötték Jollyt.

Jolly szerint Dietz Guszti nem sportember (Fotó: TV2)

„Ő elvileg sportember...”

A mulatós sztár nem is rejtette véka alá véleményét. – Igazából ez a Gusztihoz méltó kijelentés volt. Mi ilyet soha nem mondanánk, vagyis a többieket nem sarkallnánk arra, hogy szavazzák ki, vagy hátráltassák őket. Mi ezen nem lepődünk és nem is sértősünk meg. Ez egy verseny és meg fogjuk látni, ki fog hamarabb menni… – kezdte az Ázsia Expressz kamarájának Jolly, aki pecekkel később már eggyel dühösebben reagált. – Volt itt a végén Gusztinak egy beszólása, ami nem volt fair. Ő elvileg egy sportember, de ezt eddig nem nagyon bizonyítja. Én is sportembert voltam és ilyet soha nem tennék… – tette hozzá Ördög Nóra kérdésére Jolly. Hogy végül a hátráltatás mennyire ér célt és hogy a párosok részt vesznek- e a két rivális között zajló állóháborúban, az kiderül csütörtök este a TV2 képernyőjén, közvetlenül a Tények Plusz után.