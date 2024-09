Ördög Nóra kitálalt az Ázsia Expresszről

Az Ázsia Expressz ötödik évada az előző szériákhoz hasonlóan most is töretlen népszerűségnek örvend. A forgatások már lezajlottak, most pedig sorra látnak napvilágot a kulisszatitkok.

Még a nevek se nyilvánvalóak

Ördög Nóra és Nánási Pál az első évadnál, 2017-ben indította el Nánázsia elnevezésű vlogjukat, hogy ne csak megörökítsék, hanem közzé is tegyék az átélt kalandokat és emlékeket. Nemrég például kiderült, hogy a külföldi helyi stáb - érthető módon - nem ismeri névről a magyar szereplőket, így aztán számokkal jelölik a párosokat és mindenki kap egy nyakba akaszthatós plasztik kártyát fotókkal és egy mini táblázattal. Így ha az egyik stábtag véletlenül elbizonytalanodna, vagy elfelejtené, hogy melyik pároshoz melyik sorszám tartozik, akkor könnyedén meg tudja nézni rajta.

Korai sötétség

De érdekesség az is, ami elsőre eszébe sem jut a nézőknek, hogy a stáb hat hétig tartózkodik kint Délkelet-Ázsiában, ennyi ruhát pedig nyilván nem visznek magukkal, tehát valahogy meg kell oldani a tisztítást. Ördög Nóri megmutatta, hogy van egy mosodai zsák, amit meghatározott napokon kapnak, előtte pedig jelzik is, hogy mely napokra várható, ebben lehet leadni a ruhákat. Bizonyos szállodákban ugyanis le lehet adni a mosnivalót, elviszik és tisztán hozzák vissza a ruhákat, de ezt értelemszerűen csak azokon a szállásokon lehet megtenni, ahol legalább két éjszakát eltöltöttek, hogy legyen idő elvinni a szennyest. Természetesen a versenyzők ruháját is elviszik a stábtagok, amiket tisztán kapnak vissza a játékosok.

A legnagyobb furcsaság azonban az lehet, hogy a Fülöp-szigeteken rendkívül korán sötétedik, délután háromnegyed hatkor már érezni lehet, hogy laposabban süt a nap, és hat-negyed hét körül már teljes a sötétség, ami nehezíti a forgatást, hiszen sötétedés előtt be kell fejezni az összes fontos esemény és játék felvételét és után indul csak a szálláskeresés.

