Itt a teljes névsor! Ők küzdenek idén a Farm VIP millióiért

Gáspár Zsolti boldog lehet, hiszen a Farm VIP idei évadában is számos csinos hölgy méretteti meg magát a Csapdi meseszép lankáin elterülő 45 hektáros birtokon, azaz a Farmon. A TV2 csütörtök délelőtt egy sajtótájékoztatón jelentette be, kik azok a hírességek, akik a piros és kik azok, akik a sárga csapatot erősítik az idén ősszel képernyőre kerülő realityben.

Összeálltak a Farm VIP csapatai Fotó: TV2

Piros csapat

Leo most megpróbálja levedleni neve elől azt a kétbetűs jelzőt, amit még 2004-ben ragasztott rá a műsor, amiben részt vett. Azóta sok víz lefolyt a Dunán és Leóról csak keveset hallottunk az utóbbi időben. Nos, a 49 éves híresség most visszatér, hogy megmutassa, nem csak a villabéli semmittevéshez, de az agrár feladatokhoz is ért.

VV Leo eldobja végre az elnyűtt betűket a neve elől Fotó: TV2

Kapi Levente karrierje első nagy televíziós produkciójában vesz részt azzal, hogy bejutott a Farm VIP piros csapatába. A fiatal influenszer azzal szerzett magának hírnevet, hogy nagymamáját utánozta a TikTokon, majd felfigyelt rá a a színház és a nemzetközi modellvilág is. Levente hatalmas lehetőséggént tekint a TV2 szuperprodukciójára, így biztosan mindent és még annál is többet megtesz majd a sikerért. Reméljük, Marika néni is feltűnik majd a pajta, vagy a farmház konyhájában!

Dávid Petra házassága nem jött össze, no de majd most... Fotó: TV2

Dávid Petra kitartásból már jelesre vizsgázott, bőven a forgatás előtt, hiszen a ma fitneszedzőként dolgozó lány egykor 100 kilóról fogyott le. Petrát jól ismerjük már a Házasság első látásra című műsorból, ahol a szerelemben nem volt szerencséje, de talán majd a Farmon…

Blága Tünde Fotó: Bors

Blága Tünde szinte biztosan Zsolti gazda egyik nagy kedvence lesz a piros csapatból, hiszen idén ő képviseli a szépségkirálynő vonalat. Vagyis ő is, de erről majd később… Tünde 2023 -ban nyerte el a Miss Universe Hungary címet, most pedig egy merőben új arcát mutatja majd meg a TV2 nézőinek.

Kiara Lord a felnőttfilmek világából ugrik be a farmra Fotó: YouTube

Kiara Lord eleddig leginkább a felnőttfilmek világában jeleskedett, illetve escortként kereste a kenyerét, majd az előző évadban szereplő Lakatos Leventével közösen írt egy könyvet, melyben részletesen mesélt fizetős légyottjairól. Kiara most megmutatja, hogy nem csak a kézi, de a kétkezi munkában is lehet rá számítani.