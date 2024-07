"Szeptember óta nem álltunk meg!" – exkluzív fotók Krausz Gábor és Mikes Anna első közös nyaralásáról – galéria

A Dancing with the Stars legutóbbi évadával Krausz Gábor és Mikes Anna nemcsak a győzteseknek járó kupát nyerte meg, hanem annál valami sokkal többel is gazdagodtak. Egymásba szerettek… Azóta szusszanásnyi idejük sem volt a forgatások és munka miatt, most lazíthattak először közösen.

Szicíliában romantikázott Krausz Gábor és Mikes Anna (Fotó: hot! magazin archív)

Krausz Gábor: „Most jólesik a csend, a nyugalom"

Olaszországban, Szicíliában pihente ki az elmúlt hónapok fáradalmait Krausz Gábor és Mikes Anna. A sztárséf és a táncművész az elmúlt hónapokban a legtöbb idejét együtt töltötte, néhány rövidebb kiruccanás belefért, de csak most tudtak először igazán pihenni egy kicsit.

– Szeptember óta nem álltunk meg! Az Ázsia Expressz miatt ugyan hetekig távol voltunk Magyarországtól, és azt félig-meddig nászútnak fogtuk fel, de azért az nem számított nyaralásnak. Most van lehetőségünk igazán kikapcsolódni kettesben – árulta el a séf a hot! magazinnak.

– Általában a hétvége mindkettőnknek szabad, de akkor van nálunk Hanni. Olyankor hármasban szervezünk közös programokat. Hétköznaponként pedig esténként filmeket nézünk, beszélgetünk, együtt főzünk. Nem azt mondom, hogy otthonülők lettünk, de mivel rengeteget utaztunk az utóbbi időben, sok emberrel találkoztunk, nagy volt a zaj körülöttünk, most jólesik a csend, a nyugalom – tette hozzá Krausz Gábor.

A magazinnak nyilatkozva Anna pedig elárulta:

– A legnagyobb stresszhelyzetben ismerkedtünk meg a Dancing with the Stars során, majd Ázsiában sem volt könnyű dolgunk.

Bár csak nemrég kezdődött, mégis olyan a kapcsolatunk, mintha legalább nyolc-tíz éve együtt lennénk. Értem ezalatt azt, hogy ilyen rövid idő alatt annyi mindent megéltünk, amit sokan csak évtizedek alatt szoktak.

A pár nyaralásán készült exkluzív fotókat az alábbi képre kattintva nézheted végig: