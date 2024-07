Gólyahír: Babát vár a TV2 gyönyörű sztárja

Kiss Daniella neve sokaknak a TV2 egyik sikerműsorából, a Farm VIP-ből lehet ismerős, hiszen a 2015-ös Miss World Hungary győztese is azok között a celebek között volt, akik nem féltek vasvillát ragadni a kaland kedvéért.

Kiss Daniella babát vár Fotó: Szabolcs László

Az egykori szépségkirálynő most egy óriási örömhírrel jelentkezett az Instagram-oldalán, párjával ugyanis bejelentették, hogy első gyermeküket várják. Daniella mindig is igyekezett óvni a magánéletét, így azt most sem leleplezte le, hogy ki a kedvese, bejelentést is egy nagyon sejtelmes fotóval tették csak meg.

Szűk kör, magánélet, boldog szív, nyugodt élet

– fűzte a képhez angolul a Farm VIP sztárja, a fotón a szemfülesebbek pedig azt is kiszúrhatták, hogy eljegyzési gyűrű megcsillan a modell ujján. Illetve az is kiderült, hogy decemberre várrák a kicsit.

Gratulálunk!