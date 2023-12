Dopeman megrázó vallomást tett: megromlott a kapcsolata a lányával

Büszkén tett közzé videót lányáról Dopeman, a magyar rapper. A kamasz, 16 éves Fanni ugyanis hip-hop edzésekre jár, most pedig a félév zárásaképp nagyközönség előtt táncolt. Bár ez nem idegen tőle, hisz rengeteg versenyen is megmérettetett már. Édesapja rajong Fanni produkciójáért.

Kiskora óta táncol és nagyon tehetséges. Régen versenyeken is részt vett, szinte halmozta a díjakat. Mikor mondhatni tinikorba lépett, akkor kapott nála nagyobb szerepet a társulat, ahol most van. Már inkább csak edz, és fellépésekre jár, a versenyzés háttérbe szorult.

Büszkék a tanárok

A lányra nemcsak apukája, de tánctanárai is csodálattal tekintenek. Dopeman elmondása szerint kiemelkedő teljesítményt nyújt az edzéseken. Főképp amiatt, mert a csapat sokkal inkább a hip-hop művészi oldalára koncentrál, ami Fannit is motiválja. Egyébként a férfi által kiposztolt videón is egy tanárával duettezik, ami nagy szó a műfaj világában.

A tanulás az első

A versenyzés befejezésének egyik oka, hogy a tinédzser lány nagyon komolyan veszi a tanulmányait. Tavaly óta tökéletesre fejlesztette spanyol tudását, és minden más tárgyból is kiválóan teljesít. Legalábbis erről számolt be lapunknak a rapper apuka. Azt is hozzátette, hogy Fanni ezekre önként figyel, nem kell őt egyáltalán ösztönözni.

Dopeman nagyon büszke a lányára, de mégse felhőtlen a kapcsolatuk (Fotó: Metropol)

Az apa-lánya kapcsolat megromlott

Ezt követően Dopeman vallomást tett, ugyanis bármennyire büszke lányára, kapcsolatuk sajnos hullámvölgybe ért.

Nem nagyon érdeklem. Próbálok vele programozni, de nem vevő rá.

– kezdte mondanivalóját a sztárapuka. Majd kiderült, hogy abban sem biztos, vajon mi lesz karácsonykor. Korábban együtt töltötték az estéket az ünnepek idején, erre idén talán már nem kerül sor.

Nem tudom mi lesz, mert nem igazán beszélünk. Pontosabban nagyon nehéz vele beszélni. Bár tudom, hogy nem könnyű a tinédzserekkel, és azt is, hogy az elvált szülők gyerekei máshogy funkcionálnak.

– folytatta.

Olyan vagyok ebben a helyzetben, mint Buddha. Várok a lányomra. Bízom abban, hogy a kapcsolatunkban ez a rossz időszak csak átmeneti.

– tette hozzá a rapper, azonban boldogan zárta a beszélgetést, látszik, hogy nagyon bizakodó a következő napokat illetően. Dopeman szerint szép lesz az ünnep, mert pont úgy fog telni, ahogy annak telnie kell. Reméljük ez azt jelenti, hogy a család, főképp lánya szeretetét ő is érezheti majd karácsony este.