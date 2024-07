Gáspár Zsolti a Demcsák Zsuzsához fűződő kapcsolatáról vallott

Zsuzsával az elmúlt hónapokban nem is találkoztunk, így most amikor végre újra megláttuk egymást, annyira örültünk, hogy el kezdtünk szaladni egymás felé, erre én nem megbotlottam egy buckában? El is vesztettem az egyensúlyomat, ráestem Zsuzsára, még most is fáj kicsit a fejem. Imádom ezt a nőt, sok ilyen ember kellene erre a világra. Nemcsak zseniális szakember, de végtelenül jó ember. Összejárunk családilag és mindenben, tényleg mindenben segít, például tanítja a gyerekeimet angolul. És azt se felejtsük el, hogy belőlem ő csinált műsorvezetőt, mindent tőle tanultam.