5 csillagjegy, aki még idén nyáron találkozik a lelki társával

1. Oroszlán

Te egy reménytelen romantikus vagy, egész életedben azt a sorsszerű találkozást képzelted el, ami hamarosan valóra válhat. Legyen szó egy könyvesboltról vagy a kedvenc kávézódról, tekinteted összeakad valakiével, aki nem tudja levenni rólad a szemét. Lehet, hogy ismerősnek tűnik, mintha már találkoztatok volna, de akár így van, akár nem, mindketten arra születtetek, hogy a legváratlanabb módon találkozzatok.

2. Nyilas

Nyitott vagy a szerelemre, és nem félsz kockáztatni. Ez vezet majd oda, hogy valakivel találkozol, miközben a szokásos dolgaidat végzed. Lehet, hogy egyedül utazol, vagy csak ügyeket intézel. Bárhogy is, már az első találkozáskor érezni fogod a szikrát. Lehet, hogy egy kisebb összejövetelen vagy épp egy baráttal kávézva történik mindez, miközben egy beszélgetést vizualizálsz, ami akár a következő kapcsolatoddá is válhat.

3. Szűz

A szerelmi történetedet illetően valószínűleg már van egy elképzelésed arról, hogyan fog alakulni. Éppen ezért fogod "megteremteni" azt a pillanatot, amikor belebotlasz egy helyes srácba a boltban. Akár ügyeket intézel, akár egy barátod születésnapjára mész, nagy az esélye, hogy összeakad a tekinteted valakivel, aki ismerősnek tűnik. Azt gondolhatod, hogy már találkoztatok, vagy talán többször is kereszteztétek egymás útját.

4. Halak

Hihetetlenül spirituális vagy, így hogyan is ne teremtenéd meg a találkozást valakivel a metrón? Legyen szó munkáról vagy iskoláról, előbb-utóbb találkozol valakivel, akit nem tudsz kiverni a fejedből. Te is egy reménytelen romantikus vagy, és mindig is tudtad, hogy a szerelmi történeted mesélésre méltó lesz. Át akarod élni a szerelem első látásra élményét – azt a bizonyos "tudtam, amikor megláttam" pillanatot –, vagy akár egy szerelmi vallomást az esőben.

5. Skorpió

Te vagy az egyik legvonzóbb személyiség, ezért nem csoda, ha valaki közeledni akar hozzád. Amellett, hogy spirituális vagy, pontosan tudod, hogy a szerelem számodra is valóság lehet – és ez még valószínűbbé teszi, hogy egy új kapcsolat kezdete éppen a kasszasoron történjen meg. Lehet, hogy csak iszol egyet egy baráttal, vagy a péntek estédet a jógastúdióban töltöd, amikor hirtelen megakad rajtad egy helyes srác tekintete. Beszélgetni kezdtek, és tíz perccel később már ott van a száma a telefonodban. Mindez azért, mert te így teremtetted meg.

