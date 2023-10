Lebuktató fotó: Itt jelent meg együtt a válófélben lévő magyar sztárpár

Peller Anna és Lukács Miki idén márciusban, egy érzelmes videóban közölték, hogy tizenhárom együtt töltött év után elválnak útjaik. Két éven keresztül küzdöttek a házasságukért, párterápiára is jártak, végül úgy döntöttek, túl fiatalok ahhoz, hogy testvéri szeretetben éljék le további életüket.

Úgy tűnik, Peller Anna és Lukács Miki még nem engedte el egymást teljesen Fotó: hot! archív

Már akkor hangsúlyozták: mindkettejük számára a kislányuk jóléte a legfontosabb, így továbbra is szoros kapcsolatot ápolnak az ő érdekében. Fontosnak tartották kiemelni, hogy továbbra is járnak majd együtt nyaralni, illetve a családi összejövetelekre is együtt mennek, ezért nem meglepő, hogy a húsvétot is közösen töltötték egy vidéki kúriában.

Együtt jelentek meg a premierpartin

Vasárnap este a SIX koncertmusical bemutatóján is egyértelmű volt, hogy Anna és Miki intelligens emberek módjára kezelik, hogy elmúlt a szerelem. A premiert követő fogadáson is együtt, nagy egyetértésben jelentek meg a Madách Színházban, és velük volt közös lányuk, Annabella is.

Olvasónk egy fotót is készített Annáékról Fotó: Bors olvasó

Peller Anna egyébként VIII. Henrik egyik feleségét, Jane Seymourt alakítja a koncertmusicalben, ami máris hatalmas sikernek számít. A színésznő a Borsnak elmondta, nagyon közel áll hozzá ez a karakter.

– Jane egy szenvedélyes nő, aki a végtelenségig szerette Henriket. Annak ellenére, hogy ő valóban egy állat volt, durva, erőszakos. A szólódalomban megtaláltam azokat az érzéseket, amik bennem is erősen jelen vannak, és elő is tudtam őket csalogatni. Nem hiába, a színház minden művész számára egy terápia – mesélte Anna a premierpartin.

Lukács Miki valóságshow-ban keresett párt

Lukács Miki a válás bejelentése után néhány hónappal egy párkereső reality-ben tűnt fel, sokak meglepetésére. Nem is vesztegette sokáig az idejét, hamarosan már egy vadasparkban randizott, ám a találkozó nem sikerült épp ideálisan.

Falatozás közben ugyanis a férfin kifogott egy erős paprika, mire a meghódításra váró hölgyhöz ezeket a szavakat intézte:

– Rohadt csípős paprikára haraptam rá, és nemsokára nemcsak a könnyem, de a taknyom is ki fog folyni, úgyhogy ne haragudj, és ezt a paradicsomot most magamévá teszem – szögezte le lihegve a férfi a kamerák előtt.

Úgy fest tehát, hogy még egyikük sem lépett hivatalosan tovább és a válás ellenére is nagyon szeretik egymást.