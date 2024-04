Netes csalók támadták meg Kapi Leventét

Kapi Levente minden létező platformon hatalmas követőbázist épített fel az elmúlt két évben. Talán ez szúrhatott szemet egy új módszerrel operáló bandának, akik a mesterséges intelligenciát használva, álprofilokon keresztül környékezték meg az ismerőseit, rokonait. Levente most a Borsnak mesélte el, mi is történt pontosan és mit tett, hogy megállítsa a nevével visszaélő csalókat.

Kapi Levente édesanyját is betalálták a netes csalók. (Fotó: Instagram)

„Üzeneteket küldtek a nevemben...”

– A mesterséges intelligencia egy fontos és sok szempontból hasznos vívmány, de most a saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy mire is képes, ha ártó szándékkal használják. Pár napja, arra ébredtem, hogy több ismerősöm és az édesanyám is keresett azzal, hogy a Facebookon, az Instán és a TikTokon is új profil jött létre a nevemmel és a képeimmel, ráadásul ezekről üzeneteket is küldenek a nevemben.

Valaki azt próbálta elhitetni velük, hogy megszűnnek a korábbi oldalaim és mostantól ezeken keresztül érnek el

– kezdte lapunknak Kapi Levente, aki szerint kompromittáló információkra vadásztak a netes csalók.

Kapi Levente mára már keresett modell lett, de az influenszerkedéssel sem hagy fel. (Fotó: Facebook)

Kapi Levente mindenkit figyelmeztet

– Valójában egy szervezett, összehangolt támadást sejtek a dolog mögött és abban sem vagyok biztos, hogy az elkövető ismer engem. Sőt, szerintem magyarul sem beszél.

Úgy tűnik, hogy mesterséges intelligencia segítségével küldtek üzeneteket néhány közeli, több nagyon távoli ismerősömnek és pechjükre az édesanyámnak is.

– Anyukám ugyanis azonnal levágta, hogy átverésről van szó, és el is küldte az üzenet íróját melegebb éghajlatra. Az erre adott válaszból következtetek arra, hogy a kommunikációs vonal túloldalán nem egy hús-vér ember, csak egy program állhatott. Ugyanis a következő üzenetben az állt, hogy az amerikai igazságügy elküld egy kódot, aminek használatával megvédik a követőimet és engem, az internetes csalóktól. Egyértelműen egy generált szöveg volt – mesélte Levente, aki jelentette a profilokat, amelyek mára el is tűntek a közösségi oldalakról. Ugyanakkor arra kér mindenkit, hogy ne üljenek fel a gyanús levelek tartalmának még akkor sem, ha azt „ismerősöktől” kapják.