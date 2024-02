"Jobban illik hozzád Csilla" − összehoznák volt kedvesével L.L. Juniort

L.L. Junior és Hopp Csilla gyermeke, Lacika 11 éves lett, a szülők pedig ezt a jeles napot együtt ünnepelték meg. Ez sokakat azonban meglepetésként ért, tekintve, hogy az egykori pár kapcsolata nem alakult túl fényesen az elmúlt években. 2016 elején, nem sokkal második gyermekük születése után különváltak, ugyanis elmondásuk szerint annyit veszekedtek, hogy azt már nem tudták elviselni. Sőt, Junior is jobb apukának vallotta magát úgy, hogy külön élt gyermekei édesanyjától. 2019-ben viszont megtörtént az a szörnyű tragédia, ami közelebb hozta a szülőket. Kisfiuk, Dávidka életét vesztette, miután kifutott egy autó elé Zuglóban...

L.L. Junior volt kedvesével, Hopp Csillával ünnepelt, ám ezt jelenlegi párja, Dárdai Blanka egy cseppet sem bánta (Fotó: Bors / Instagram)

L.L. Junior kibékült Hopp Csillával

Talán az a mérhetetlen szomorúság, és a hónapokon át tartó harc a bíróságon hozta közelebb egymáshoz a gyászoló szülőket. Ezt bizonyítja az is, hogy Csilla Junior mellett tanúskodott a válása során, és egyre többször lehetett felfedezni azt is, hogy a közösségi oldalakon is üzengetnek egymásnak. A mostani közös fotó pedig csak hab a tortán, hiszen félre tudták tenni a múlt sérelmeit fiuk, Lacika miatt.

Ez a rajongóknak is végtelenül szimpatikus lépés volt a párostól. Olyannyira, hogy egyesek már eljátszottak azzal a gondolattal is, milyen szépen mutatnának együtt az egykori szerelmesek. Az sem zavarta az álmodozókat, hogy mindketten boldog párkapcsolatban élnek, ugyanis szerintük mindig is Csilla volt az igazi Junior számára.

− Gyönyörű család vagytok, és lennétek is! − fogalmazott egy hozzászóló.

Csilla mennyivel jobban illik hozzád, Juni!

− írta egy másik álmodozó, miközben Dárdai Blanka is feltűnt a kommentelők között. Feltehetően az ő figyelmét sem kerülték el ezek a hozzászólások, ám ő csak három piros szívet mellékelt a fotó alá, a képen lévő személyeknek címezve.

Dárdai Blanka jó kapcsolatot ápol Csillával

L.L. Junior és a nála 18 évvel fiatalabb énekesnő kapcsolata megélt jó pár hullámvölgyet, hosszú ideig a se veled-se nélküled románcuktól volt hangos a sajtó, ám most úgy tűnik, lehorgonyoztak egymás oldalán. Nemrég együtt utaztak Dominikára, ahonnét számtalan szerelmes fotót posztoltak, és a jelek szerint a rózsaszín köd még mindig nem múlt el. Ezt támasztja alá Blanka imént említett kommentje is, amit pont egy olyan képhez fűzött, ahol Junior egykori kedvese is látható. A szívecskéből arra tudunk következtetni, hogy a fiatal lány nagyon jó kapcsolatot is ápolhat az édesanyával, ahogy egyébként a zenész gyermekeivel is: Lacikával és Lilivel. Sőt, a szemfülesek azt is kiszúrták, hogy Blanka egy ideje Csillát is követi a közösségi oldalakon, ellenben Körtvélyessi Kingával, aki sem Juniorral, sem pedig az énekesnővel nem ápolhat túl jó viszonyt. Feltehetően a hosszúra nyúlt válásuk miatt.