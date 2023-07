Keményen beszólt első felesége L.L. Juniornak

Az emberek tényleg csak kapkodják a fejüket, amikor L.L. Junior valami friss tartalmat tölt fel a közösségi oldalaira. A zenész ugyanis minden esetben gondoskodik róla, hogy jó nagy botrány kerekedjen abból... Vagy talaj részegen értekezik a rasszokról, vagy az anyaszült meztelen kislányát fotózza a medencében, vagy a szerelmi életét teregeti ki, vagy az exének szól be. Hogy Junior direkt hergeli a népet, vagy egyszerűen csak elfáradt lelkileg az elmúlt években, nehéz rájönni. Mindenesetre a barátai szerint lassan ráférne egy kis pihenés vagy legalább egy erőskezű menedzser, aki valamennyire kordában tudja tartani az elszabadult hajóágyúként viselkedő hírességet.

L.L. Junior nagyon furcsán viselkedik mostanában Fotó: Máté Krisztián

Megint szakított

Az "L.L. Junior sztori" legfrissebb epizódjában a muzsikus és a fiatal szerelme, Dárdai Blanka szakítását követhetjük nyomon. Junior természetesen az Instagram-oldalán osztotta meg a szomorú hírt, miszerint egy évvel a szerelmük fellobbanása után - immár sokadszor - külön utakon folytatják. A zenésznek azonban most sem sikerült egyszerűen csak megköszönni az együtt töltött szép perceket és elbúcsúzni Blankától, a szakítós posztban még fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a tehetséges énekesnőt egyébként "lehúzza" a menedzsmentje, vagyis nem kap meg annyi pénzt a munkái után, mint amennyi járna neki...

Blanka és Junior itt még szerelemben Fotó: Facebook / Kiosk

Előlép a volt feleség

Junior cirkuszait nyilván nem csak a rajongói, de a családtagjai is látják. Köztük a zenész első felesége, a kisfia édesanyja, Hopp Csilla is, akinek nem kenyere a szereplés, igyekszik a lehető legtávolabb helyezkedni a médiától és úgy egyáltalán a figyelemtől. Csilla nem is kommentel semmit, ami a volt férjével történik, de úgy néz ki, most nála is eljött az a pillanat, amikor viccesen ugyan, de kénytelen volt kiosztani a volt urát. Ez L.L. Junior fotója, ami kiváltotta Csillából az olthatatlan vágyat, hogy billentyűt ragadjon:

L.L. Junior talán új szerelmet keres? Fotó: Instagram

És, mint látható a kép alatt elsőként Hopp Csilla kommentje látható:

Végre megtaláltad, aki jó lesz neked!

- szúrt oda az egykori kedves.