"Egy csillagot sem érdemel..." - súlyos vádak érték L.L. Junior csirkés büféit

2023 igazán eseménydús év volt L.L. Junior számára: hivatalosan is véget ért a házassága Körtvélyessy Kingával, ám nem volt sokáig egyedül, ugyanis rátalált a szerelem Dárdai Blanka személyében. A magánélet mellett pedig a karrierje is szárnyalt, és nem csak a zeneiparban... Junior élete legnagyobb üzletébe vágott bele, létrehozott egy food truck hálózatot, ami Budapest legnagyobb bevásárlóközpontjainál található meg: áll egy a Rózsadomb centernél, a Savoya parkban, a Pólus centernél és a Váci úti Tesconál is. Bár még csak pár hónapja üzemel az üzlet, feltehetően már most óriási bevételre tehetett szert, hiszen a nyitás óta hosszú sorok kígyóznak a büféknél. Ám hiába a rengeteg vásárló, az értékelések sajnos már nem ennyire kimagaslóak...

L.L. Junior csirkés büféit súlyos vádak érték (Fotó: Máté Krisztián)

Száraz krumpli, túlsütött csirke?

Aki a Google keresőjében utánanézett már L.L. Junior vállalkozásának, az nem lesz túlzottan elragadtatva attól, amit lát. A vélemények ugyanis nem azt festik le, amit a zenész híresztelt. Még a nyitás előtt Junior úgy jellemezte falatozóit, hogy bár nem dolgoznak olyan alacsony áron, mint a konkurencia, minőségben bőven felülmúlják őket. Ezzel szemben viszont olyan kommenteket lehet olvasni, hogy az ételek nem frissek, a személyzet pedig nem túl kedves a vásárlókkal. Mindez pedig a többség szerint 1,3 pontot érdemel az 5-ből a Váci úti büfénél, míg a Savolyánál csupán csak 1 csillagot kapott.

Száraz krumpli, túlsütött csirke, magas árak, tapló személyzet. Egy csillagot sem érdemel

— fakadt ki valaki az értékelők között, akivel többen egyetértettek.

— Hidegen hozzák a rendelést, a krumpli száraz és kemény volt. Nem volt friss és a hús sem — tette hozzá egy másik kommentelő, azonban amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy a véleményezők között akár trollok is lehetnek, akik arra hajtanak, hogy Junior vállalkozásának keresztbe tegyenek. Ezt támasztja alá az is, hogy hiába vannak rossz értékelések, az emberek továbbra is kíváncsiak a zenész csirkézőjére, hiszen ahogy említettük sokszor kígyózó sorok állnak a büfék előtt.

Többek között Curtis is támogatta L.L. Junior vállalkozását (Fotó: Bors)

Kifakadtak az influenszerek

Bár L.L. Juniornak akadhatnak rosszakarói és irigyei is, sajnos nemcsak a Google értékelésében húzzák le a food truck hálózatát. TikTokon és YouTube-on is felszólaltak influenszerek, akik szeretnék megmutatni, milyen kiszolgálásban volt részük a csirkézőkben. Elsőkörben Powerr szólalt fel, aki a TikTokon 175 ezer követővel büszkélkedhet. Véleménye hasonló volt a korábbiakhoz, azonban az ízekre nem panaszkodott.

— Egy hamburger, sültkrumpli és egy üdítő 3090 forint volt. Hát nem tudom, döntsétek el ti, hogy drága-e vagy sem... (...) A krumpli mirelit, láttam, amikor csinálták, bár attól még lehet jó, de a panírdarabok furcsák. Gondolom ugyanabban az olajban sütötték a krumplikat és a csirkéket is. Mi nem vagyunk olyan finnyásak, de biztos vannak olyan úri emberek, akik ezért háborognak — fogalmazott videójában a Powerr nevű felhasználó, azonban nem csak ő véleményezte Juniort. Dancsó Péter is beállt a sorba, aki a szokásához híven figurázta ki a zenészt és azokat az influenszereket is, akik reklámozták a csirkézőt. És ez még nem minden... Volt ugyanis egy olyan videó is, melyben a hölgy hurkát rendelt Junioréktól, ám arra nem számított, ami a csomagban várta.