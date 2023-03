Erre senki sem számított: váratlan fordulat L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga válóperében

Aki eddig azt gondolta, hogy csendben és barátságban válik el egymástól Körtvélyessy Kinga és L.L. Junior, annak most biztosan meglepetést okoz, hogy a zenész szó szerint őrjöngeni kezdett azután, hogy megtörtént az ügyben az első bírósági tárgyalás. Junior mondjuk ott sem volt az Érdi Járásbíróságon, mert koncertturnéra hivatkozva éppen a fiatal szerelmével, Dárdai Blankával romantikázik Dominikán, mégis nagyon kiakasztotta Kinga két rövid mondata, amit az ülés előtt nyilatkozott:

"Ma is izgulok, hiszen még sosem voltam ilyen helyzetben. De leginkább az életem hátralévő része miatt izgulok. Hogy mi lesz velünk."

Fotó: Markovics Gábor

A zenész a 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában fakadt ki.

"Én nem is értem, hogy miért nem a kislányomról beszélünk, akivel csak heti kétszer beszélhetek 10 percre, mintha elítélt lennék. A pénzről pedig egyelőre csak annyit mondok, hogy utazásom napján 11 milliót utaltam el csak úgy, papír nélkül a hölgynek, és egy csomó pénzt fog alaptalanul még kapni, ami tisztán talált pénz neki, de ő aggódik... Miközben én itt kint dolgozok, és édesanyám 67 évesen is dolgozik éppen a Hunyadi piacon. Nem kell aggódni, mert a kislányomnak mindig mindene meg lesz, de az, hogy havi 250 000 forintos gyerektartást igénye mellett ő eszközként kezeli Lilit, hogy bosszút álljon au új kapcsolatom miatt, az tényleg felháborító! Egyezzünk meg Kinga, és zárjuk le ezt az egész témát!

Körtvélyessy Kinga és L.L. Junior a boldog(?) időkben (Fotó: Life TV)

L.L. Junior talán nem véletlenül ilyen indulatos... A Bors megbízható forrásból származó információi szerint ugyanis még a házassága alatt szinte minden vagyonát Körtvélyessy Kingára íratta, többek között azt a törökbálinti ingatlant is, ami megközelítőleg 300 millió forintot ér. Vagyis papíron semmilye sincs. Hogy a válóperükben felmerülő anyagi kérdések így hogyan rendeződnek, az nagyban függ majd Kinga jóindulatától, hiszen ha akarja, beköltözik a medencés házba és onnan soha többet nem teszi ki a lábát. A szőke édesanyának azonban ez nem érdeke, ő azt szeretné, ha a közös kislányuk életében aktívan jelen legyen a gyermek édesapja is, ezért esze ágában sincs kiforgatni a vagyonából Juniort.

Körtvélyessy Kinga egyedül érkezett a válóperre (Fotó: Bánkúti Sándor)

A válás azonban nem egyszerű műfaj, a feleknek meg kell egyezniük a vagyonelosztásban és a gyermekelhelyezésben is, és ez utóbbiban egészen mást gondol a történetről L.L. Junior, mint Kinga. A zenész ugyanis még decemberben egy olyan kérvényt nyújtott be a bírósághoz, hogy nála is hetente több napot tölthessen a közös kislányuk, Lilike.

A szerdai tárgyalási napon is szóba került a kislány elhelyezésének kérdése, de a felek még a megállapodás környékén sincsenek, sőt! Az egyik nagy harc ezen a fronton nyílhat. Hogy a házaspár tagjai mit meg nem tesznek a győzelem érdekében, arról jól árulkodik Junior lépése: megbízható forrásból úgy értesült a lapunk, hogy a zenész a volt párját, Hopp Csillát is beidéztette tanúnak. Tehát annak az asszonynak kell majd azt bizonygatnia, hogy Junior milyen jó apa, akit épp azért a nőért hagyott el, akivel most épp válnak... Ezt az értesülést alátámasztja Junior Instagramon közzétett üzenete, hiszen ott ő is megemlíti, hogy majd Csilla megvédi őt:

L.L. Junior a tárgyalás után írta ki ezt, Dominikáról (Fotó: Instagram)

Hogy Csilla valóban elmegy-e megvédeni a volt szerelmét, az még a jövő zenéje. A valóperes tárgyalás bő egy hónap múlva folytatódik, amin nagy valószínűséggel részt vesz a zenész is. Hiszen személyesen mégiscsak hatékonyabb az érdekeit képviselni. Ami biztosnak tűnik, hogy ez a válóper nem lesz egy csendes megbeszélés, ahogy közeledik a végső ülés ideje, annál feszültebbek lesznek a felek.