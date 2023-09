Dráma L.L. Juniorék válóperén: zaklatottan viharzott ki a tárgyalásról Körtvélyessy Kinga

Kedden – immár harmadik alkalommal – a bíró előtt kell megjelennie Körtvélyessy Kingának és L.L. Juniornak. A sztárpár egy éve jelentette be, hogy véget ért a kapcsolatuk, azonban a mai napig nem sikerült elválniuk. Ez annak is köszönhető, hogy nem csak az anyagiakról, de közös gyermekük sorsáról is meg kell egyezniük. A taláros testületnek egyébként sincs könnyű dolga ebben az ügyben, mivel a házaspár mindkét tagja maga mellett szeretné tudni a kis Lilit. Ráadásul a szakértők szerint Junior G.w.M-mel közös száguldozása sem vet túl jó fényt az apukára. Hogy ez az eset mennyire érződik majd a nap folyamán, hamarosan kiderül...

L.L. Junior megérkezett az Érdi Járási Ügyészségre, a tanúk azonban sehol

Nem jelentek meg a anú L.L. Junior válóperén

Mindenki arra volt kíváncsi, miről számolnak majd be a tanúk: a nap folyamán ugyanis a tervek szerint meghallgatták volna Kinga édesapját, Körtvélyessy Zsolt színészt, Junior anyukáját, valamint első két gyermekének édesanyját, Hopp Csillát – azonban nagyon úgy néz ki, hogy mindebből nem lesz semmi sem, a helyszínen ugyanis egyik tanú sem jelent meg.

Csilla egyébként épp arról tanúskodott volna, milyen jó apa L.L. Junior. Mindez kiváltképp megrendítő nem csak válásuk fényében, de amiatt is, mert kisebbik közös gyermeküket, Dávidkát egy tragikus autóbalesetben vesztették el. Az összetört szülőket felemésztette a gyász, igen rossz viszonyba kerültek, ám a jelek szerint az elmúlt négy évben sikerült tisztázni a sérelmeiket, így most az a nő állt volna ki az énekes mellett, aki a közös fájdalmukban épp az ellensége volt. Így persze, hogy sem ő, sem a többi tanú nem jelent meg, még kérdésesebb a bontóper kimenetele.

Megkezdődött a tárgyalás

Nagyjából délelőtt 10 órakor megkezdődött L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga válópere – tanúk nélkül. Kingán megilletődöttség látszik, Junior magabiztosnak tűnik. A tárgyalás előtti pillanatokban a Borsnak még elárulta: megegyezést szeretne elérni.

Dráma a válóperen: zaklatottan viharzott ki a tárgyalásról Kinga

Nem sokkal 11 előtt váratlanul félbeszakadt a tárgyalás, ugyanis Körtvélyessy Kinga és ügyvédje kiviharzottak a teremből. Hogy pontosan mi történhetett, rejtély. Mindenesetre a fiatal édesanya nagyon zaklatott volt, nyilatkozni nem szeretett volna.

A tárgyalás egy pontján egyébként megint hangos kiabálás hallatszott a teremből. Junior és Kinga miatt zengett a bíróság folyosója. Az egyik biztonsági őr oda is ment, bekopogott és benyitott a bírót kérdezve, hogy minden rendben van-e?

Cikkünket a fejlemények függvényében frissítjük!