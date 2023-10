„Kudarcként élem meg” – exkluzív interjút adott a válás után L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga

Pénzről nem beszélhetnek, a gyermekelhelyezés részletei is titkosak, mégis úgy tűnt, hogy minden úgy történt, ahogy szerették volna, hiszen Körtvélyessy Kinga és L.L. Junior is elégedetten hagyták el a tárgyalótermet a válásuk után. 2023 október 4-én új fejezet kezdődik mindkettejük életében: újra szabad emberek. Egy ilyen jelentős pillanatban persze vegyes érzelmek kavarognak mindenki szívében... Boldog vagyok? Megkönnyebbültem? Szomorú vagyok? Biztos jól csináltam mindent? - a kérdések özönlenek, a válaszokra pedig még sokat kell várni. Előbb le kell ülepednie a dolgoknak.

L.L. Junior, Körtvélyessy Kinga, dr. Hyross Virág (balra) és dr. Landes Judit az utolsó tárgyalás előtt Fotó: Földvári Zsófi

L.L. Junior és Kinga nem bírtak egymással

Körtvélyessy Kinga idén januárban adta be a válópert, miután úgy érezte, hogy menthetetlen a házassága a lobbanékony természetű zenész férjével, L.L. Juniorral. A házaspár kapcsolata pedig nagy szerelemnek indult, két év alatt azonban kiderült, hogy Kinga nem tud mit kezdeni a bohém muzsikussal, ahogy Junior bicskája is beletört abba, hogy megtalálja az utat Kinga szívéhez. A kapcsolatuk tönkrement, született belőle azonban egy csodaszép kislány, Lesi Lili, akit mindketten a tenyerükön hordoznak. Válóperes tárgyalásból összesen hármat tartottak, ebből kettőn vett részt L.L. Junior, aki az első ülésre nem ment el, mert épp Dominikán romantikázott az új szerelmével, Dárdai Blankával. A negyedik összejövetel egy be nem tervezett időpontban volt, október negyedikén. A soron kívüli ülés oka az volt, hogy a felek bejelentették, hogy megegyeztek egymással.

A válóper előtt Kinga és L.L. Junior, valamint ügyvédeik is jó hangulatban voltak Fotó: Földvári Zsófi

Mindenki elégedett?

A bírónak így már könnyű dolga volt, nem maradt vitás ügy, kimondta a hivatalos válást. A tárgyalás így is hosszúra sikerült, hiszen egy órán keresztül bent voltak a felek és az ügyvédek... Az Érdi Járásbíróság épületét együtt hagyták el. Junior és Kinga egymás oldalán lépkedett, szótlanok voltak. Amikor lapunk munkatársa odalépett hozzájuk és megkérdezte, hogy hogy érzik most magukat, így válaszoltak:

Véget ért. Elégedett vagyok, de közben kudarcként élem meg, mert ez szép házasságnak indult, és így ért véget... most nem tudok többet mondani

- nyilatkozta L.L. Junior.

Nos, még nem tudom mit érzek. Megkönnyebbültünk, de... Nem vagyok sem boldog, sem szomorú. Még szerintem nem fogtam fel, ami történt. Sajnálom, hogy így alakult. Sajnálom magunkat. Elszomorít, hogy az édesanyám nem lehetett mellettem ebben a tíz hónapban. A támogatása, a jelenléte sokat segített volna. Örülök, hogy túl vagyunk rajta.

- fűzte hozzá Körtvélyessy Kinga.

A közös kislányuk, Lili, örökre összeköti őket Fotó: Földvári Zsófi

A beszélgetés alatt egy autó érkezett a "bébicsősszel" és két gyermekkel. Junior kisfia, Lacika és a Kingával közös kislányuk, Lesi Lili pattant ki a járműből, hogy odaszaladjanak a felnőttekhez. Megindító pillanat volt. Egy éppen szétesett család egy pár pillanatra újra egységet alkotott. Reméljük, ha így, külön végre boldogok, akkor vélhetően jó döntést hoztak...