Büntetés nélküli gyereknevelés – UFO sztori?

Egyik este, amikor a kisfiam a vacsoránál dobálta a tésztát, és én már a harmadik felszólításnál tartottam (hiába), megálltam, mély levegőt vettem, és kilátásba helyezett szankciók helyett inkább megkérdeztem: „Mit szeretnél elérni ezzel?” (Mondjuk ez elég furcsa kérdés volt, de így sikerült.) A válasza viszont meglepett: „Csak úgy vicces.” Akkor jöttem rá, hogy nem a nettó rosszaság a cél, hanem talán a figyelemkeresés és a játék — és ezek szerint a büntetés önmagában tényleg nem alternatíva, ennél több kell, pontosabban más kell. A büntetés nélküli nevelés az én olvasatomban nem azt jelenti, hogy mindent megengedünk, inkább azt, hogy a rosszcsontkodás következményei előre megbeszéltek és arányosak.
Például ha valamelyik gyerek összetöri a játékát, együtt rendezzük a helyzetet: megbeszéljük miért történt, hogyan lehet kijavítani, és mit tanulhat a dologból. Amikor a gyerek dühös vagy hisztis, először az érzéseit ismerem el (nagyon nehéz rész): „Látom, nagyon mérges vagy, mert nem kaphatod meg most.” Ezt valahogy úgy kell végigvinni, hogy ne felmentés legyen a viselkedése alól, de feloldjuk vele a rossz szituációt és csökkentjük mindkettőnk feszültségét. Ilyesmi a büntetés nélküliség – egy jóval bonyolultabb és komplexebben működő szülő, aki a legrémesebb helyzetekben még több türelmet vesz elő a kis varázs-sipkájából és beveti az „okos” módszereket, sokszor és következetesen, hogy azok működjenek.
Egyszer, amikor színházba mentünk, a nagyi vigyázott a gyerekekre. Amikor hazaértünk, úgy tűnt, minden jól ment, a gyerekek aludtak, a nagyi megfőzött egy komplett következő heti menüt a családnak és mindenki boldog volt. Másnap viszont, amikor a gyerekek hüppögve mesélték, hogy „a nagyi szétbüntette őket”, mert nem akartak rendet rakni a játékok után – teljesen átéreztem és megértettem a helyzetet. Hiszen a férjem anyukája számára ez természetes volt és imádja az unokáit, de az ő idejében a fegyelem keményebb eszközökkel járt, és a gyereknevelés egyenlő volt a büntetésekkel, szigorral. Gondoljunk csak az iskolai mintákra, az még velem is előfordult, hogy szamárfület kaptunk, sőt, az egyik énektanárunk vonalzóval osztogatta a körmösöket, a teljesen hivatalos régi módszert átültetve a modern nyolcvanas évekbe.
Nem hibáztatom a nagyinkat — ő úgy tanulta, hogy ez működik. De amikor leültünk beszélgetni a gyerekekkel, és vele közösen, és elmagyaráztuk, miért fontos a rend, mit jelent a felelősség, illetve hogyan képzeljük el a büntetések teljes mellőzését, a helyére került minden. A nagyinál láttam is a változást: nem azonnal adta fel a régi módszert, de megértette, hogy ma másképp is lehet hatni a gyerekekre és a nagy klasszikus büntetések elmaradtak.
Összeszedtem, nálunk milyen elvek mentén kezdett működni a büntetések teljes mellőzése:
Ne várj azonnali csodát. Az átállás időbe telik, és eleinte több próbálkozás lehet, mert a gyerek tesztelni fogja az új határokat is. Fontos, hogy tarts ki, ne térj vissza a régi reflexekhez: ha egyszer megengeded, hogy a kiabálás visszatérjen, a gyerek megtanulja, hogy a határok rugalmasak és akkor oda az egész erőfeszítés. Nekem bevált, nagyjából egy fél év volt, hogy a kevesebb „büntetés”, több beszélgetés és több közös megoldás mellett a gyerekek valóban változtak is, az otthoni és „utcai” krízisek ritkultak és könnyebben véget értek. Nem kell tökéletesnek lenned — ez a szülői arany-mantra. Ha mégsem úgy sikerül a dolog, ahogy tervezted, üsse kavics, sajnos lesz még alkalom arra, hogy még tökéletesebben csináld, mert a gyerekek kimeríthetetlen tárházzal rendelkeznek a rosszalkodásban, ez bizony a világ egyik nagy alapvetése.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.