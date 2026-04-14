Büntetés nélküli gyereknevelés – UFO sztori?

A rosszalkodás tudománya

Egyik este, amikor a kisfiam a vacsoránál dobálta a tésztát, és én már a harmadik felszólításnál tartottam (hiába), megálltam, mély levegőt vettem, és kilátásba helyezett szankciók helyett inkább megkérdeztem: „Mit szeretnél elérni ezzel?” (Mondjuk ez elég furcsa kérdés volt, de így sikerült.) A válasza viszont meglepett: „Csak úgy vicces.” Akkor jöttem rá, hogy nem a nettó rosszaság a cél, hanem talán a figyelemkeresés és a játék — és ezek szerint a büntetés önmagában tényleg nem alternatíva, ennél több kell, pontosabban más kell. A büntetés nélküli nevelés az én olvasatomban nem azt jelenti, hogy mindent megengedünk, inkább azt, hogy a rosszcsontkodás következményei előre megbeszéltek és arányosak.

Egyszerű de nagyszerű szabályokat állítottunk fel

Például ha valamelyik gyerek összetöri a játékát, együtt rendezzük a helyzetet: megbeszéljük miért történt, hogyan lehet kijavítani, és mit tanulhat a dologból. Amikor a gyerek dühös vagy hisztis, először az érzéseit ismerem el (nagyon nehéz rész): „Látom, nagyon mérges vagy, mert nem kaphatod meg most.” Ezt valahogy úgy kell végigvinni, hogy ne felmentés legyen a viselkedése alól, de feloldjuk vele a rossz szituációt és csökkentjük mindkettőnk feszültségét. Ilyesmi a büntetés nélküliség – egy jóval bonyolultabb és komplexebben működő szülő, aki a legrémesebb helyzetekben még több türelmet vesz elő a kis varázs-sipkájából és beveti az „okos” módszereket, sokszor és következetesen, hogy azok működjenek.

Kukoricán térdepelés és szamárfül

Egyszer, amikor színházba mentünk, a nagyi vigyázott a gyerekekre. Amikor hazaértünk, úgy tűnt, minden jól ment, a gyerekek aludtak, a nagyi megfőzött egy komplett következő heti menüt a családnak és mindenki boldog volt. Másnap viszont, amikor a gyerekek hüppögve mesélték, hogy „a nagyi szétbüntette őket”, mert nem akartak rendet rakni a játékok után – teljesen átéreztem és megértettem a helyzetet. Hiszen a férjem anyukája számára ez természetes volt és imádja az unokáit, de az ő idejében a fegyelem keményebb eszközökkel járt, és a gyereknevelés egyenlő volt a büntetésekkel, szigorral. Gondoljunk csak az iskolai mintákra, az még velem is előfordult, hogy szamárfület kaptunk, sőt, az egyik énektanárunk vonalzóval osztogatta a körmösöket, a teljesen hivatalos régi módszert átültetve a modern nyolcvanas évekbe.