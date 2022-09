Mindössze 5 százalék esélyt kapott a túlélésre Benedek

10 hónapja kezdődött Benendek kálváriája, amikor az orvosok sokkoló diagnózist közöltek a kétségbeesett szülőkkel, miszerint gyermekük, megtámadta egy ritka betegség, a non-Hodgkin limfóma.

Ez egy nagyon ritka és terminális betegség, amelynek a túlélési esélye 5% a hagyományos kezelési módszerekkel. A család már minden más módszert kipróbált, például a kemoterápiát, amelyet magasan képzett európai szakemberek végeztek, de a betegsége alig reagált rá.

A limfóma a nyirokrendszer sejtjeit, a fehérvérsejteket, más néven limfocitákat, érintő betegség, azaz a nyirokrendszer rosszindulatú daganatos megbetegedése.

Benedek az elmúlt 10 hónapban súlyos kezeléseken esett át, minden szörnyű mellékhatással és fájdalommal együtt. Azonban amilyen örömteli és erős volt, hite és lelke nem tört meg . Mindig is okos, energikus és szerető kölyök volt, akinek nagy lehetősége van arra, hogy változást hozzon ebben az életben.

Szerencsére a cd7 CAR-T nevű új kezelés nagyon ígéretes eredményeket mutatott az elmúlt néhány évben. A Szingapúri Nemzeti Egyetemi Kórház szakértői (Prof. Allen Yeoh) végig nézte Benedek orvosi és laboratóriumi eredményeit. Több hónapos elemzésük alapján kezelésük eredményes lenne. Sajnos a normál egészségbiztosítás nem fedezi az ehhez hasonló újszerű kezeléseket.

Családja most kétségbeesetten keres további kezelések után, de sajnos a fiatal túlélési esélyei nagyon alacsonyak, mindössze 5 százalék. Benedek nagybátyja ezért gyűjtést szervezet Go Fund Me nevű oldalon, hogy a kisfiú Szingapúrba utazhasson egy kezelésre.