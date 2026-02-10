Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Figyelmeztetést adtak ki: egy órán belül képes megölni az embereket egy mérgező növény

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 20:15
Figyelmeztetést adtak ki a hatóságok, miután egy potenciálisan halálos növényt észleltek egy brit tengerparton. A "halott ember ujjaként" is ismert mérgező növény egy órán belül képes megölni az embereket és az állatokat.

A rendkívül mérgező növényt, a Hemlock water dropwortot Angliában, Cumbria partvonalának egy szakaszán észlelték. A hatóságok figyelmeztették a helyieket, hogy a közelmúltbeli viharos időjárási körülmények és a szeszélyes árapály miatt a veszély a környék más strandjain is megjelenhet.

Felbukkant a halott ember ujjaként ismert mérgező növény
Felbukkant a halott ember ujjaként ismert mérgező növény / Illusztráció, pexels

A mérgező növényt vihar mosta ki 

Azt tanácsolták az embereknek, hogy ne érjenek a növényhez és kerüljék a háziállatok sétáltatását az érintett területeken. A mérgező növény halálos lehet emberekre és állatokra egyaránt, ráadásul akár egy órán belül megtörténhet a legrosszabb, mivel megtámadja az idegrendszert és a szervezet leállását okozhatja. Már kis mennyiség is görcsrohamokat és fulladást okozhat. 

A növény fehér gyökerei, amelyek paszternákokra hasonlítanak, erős mérget, oenanthotoxint tartalmaznak. Bár a gyökerei föld alatt vannak, a viharos időjárás és az agresszív árapály-változások kimosták a földből.

Ezt a halálos növényt mindössze néhány hónappal azután észlelték, hogy decemberben Cumbria strandjain egy másikat is láttak. A Millom parti őrség mentőcsapata arra kérte a lakosságot, hogy legyenek éberek!

Azt írták: 

„Még egy kis rész is végzetes lehet az emberre nézve, az idegrendszert támadja meg. Az állatokra nézve is halálos. Azt tanácsoljuk mindenkinek, hogy maradjon éber, kerülje el ezt a növényt és fokozottan figyeljen erre, ha tengerpartra megy." 

A látogatókat arra kérték, hogy minden észlelést jelentsenek a helyi önkormányzatnak - írja a The Sun.

 

