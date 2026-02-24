Reggel az ágyban, este a kanapén: a modern testhelyzet csapdája

Az okostelefonunk miatt állandóan elérhetők vagyunk, folyamatosan új ingereknek vagyunk kitéve, és folyamatos az online jelenlétünk. Ott van velünk a készülék a buszon, a munkahelyi szünetben, főzés közben a konyhapulton, és lefekvés előtt az éjjeliszekrényen. Szinte észrevétlenül billen előre a fejünk, húzódnak fel a vállaink, és görnyed össze a hátunk. A mobilozás hatása a gerincre éppen attól alattomos, hogy nem egyik napról a másikra jelentkezik. Lassan, apró kellemetlenségekkel kezdődik. Először csak feszül a nyakunk, aztán egyre gyakrabban érzünk fájdalmat a lapockáink között, végül a mozgásunk is beszűkül. A legtöbben ilyenkor döbbenünk rá a mobilozás veszélyeire, hogy a kialakult állapotunkért nem kizárólag az ülőmunka felelős.
A fejünk nagyjából öt kilogrammot nyom. Amíg egyenesen tartjuk, ez a súly optimálisan terheli a gerincünket. Amint azonban előrebillentjük – például a kijelző fölé hajolva –, a nyaki csigolyákra nehezedő súly a többszörösére nő. Minél nagyobb a dőlésszög, annál komolyabb a terhelés.
Napi több óra telefonozás olyan, mintha folyamatosan plusz súlyt cipelnénk a nyakunkban. A tartóizmaink megpróbálnak alkalmazkodni, de közben elfáradnak és megnyúlnak. A gerincünk természetes ívei ellaposodhatnak, a felső háti szakasz pedig egyre inkább előre esik.
A mobilozás hatása a gerincre nem csak a nyakat érinti. A vállöv, a lapockák környéke, sőt hosszabb távon a derék is érintetté válhat. Ez a folyamat lassú, de következetes, éppen ezért veszélyes.
Az úgynevezett „tech neck” tünetei sokszor egészen hétköznapinak tűnnek: merev nyak, feszülő vállak, estére jelentkező fejfájás. Előfordulhat, hogy a karba sugárzó zsibbadást vagy a lapockák közötti szúró érzést egyszerű fáradtságnak tudjuk be, pedig a telefonhasználat miatt kialakuló nyak- és később hátfájás ma már gyakori panasz.
Nem reális elvárás, hogy száműzzük az okostelefont az életünkből. A kérdés inkább az, hogyan használjuk. A legegyszerűbb változtatás, ha a telefont szemmagasságba emeljük. Ez az apró mozdulat jelentősen csökkenti a nyaki csigolyák terhelését. Ezenkívül fontos, hogy rendszeresen megszakítsuk a görnyedt pozíciót: félóránként egy rövid szünet, néhány vállkörzés, mély levegővételek és egy alapos nyújtózkodás már érezhető könnyebbséget hozhat.
Érdemes megfigyelni a kritikus időszakokat. Az esti görgetés különösen megterhelő, hiszen ilyenkor az izmaink már fáradtak, a tartásunk lazább. A mobilozás hatása a gerincre összeadódik, vagyis minden egyes perc, amit előrehajtott fejjel töltünk, nagymértékben hozzájárul a későbbi panaszok kialakulásához. Ezt megelőzendő fontos ügyelnünk arra, hogy a lehető legkevesebb időt töltsük a mobiltelefonunk képernyője előtt az esti órákban.
