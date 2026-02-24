Reggel az ágyban, este a kanapén: a modern testhelyzet csapdája

A mobilozás hatása a gerincre alattomos: az előrehajtott fej többszörös terhelést ró a nyaki csigolyákra, ami idővel fájdalmat okozhat.

A „tech neck” tünetei figyelmeztetnek: merev nyak, feszülő vállak, fejfájás vagy zsibbadás jelezheti, hogy túl sokat görnyedünk a kijelző fölé.

Apró szokásváltással megelőzhetők a panaszok: emeljük szemmagasságba a telefont, tartsunk rendszeres szünetet, és nyújtsunk naponta néhány percet.

Az okostelefonunk miatt állandóan elérhetők vagyunk, folyamatosan új ingereknek vagyunk kitéve, és folyamatos az online jelenlétünk. Ott van velünk a készülék a buszon, a munkahelyi szünetben, főzés közben a konyhapulton, és lefekvés előtt az éjjeliszekrényen. Szinte észrevétlenül billen előre a fejünk, húzódnak fel a vállaink, és görnyed össze a hátunk. A mobilozás hatása a gerincre éppen attól alattomos, hogy nem egyik napról a másikra jelentkezik. Lassan, apró kellemetlenségekkel kezdődik. Először csak feszül a nyakunk, aztán egyre gyakrabban érzünk fájdalmat a lapockáink között, végül a mozgásunk is beszűkül. A legtöbben ilyenkor döbbenünk rá a mobilozás veszélyeire, hogy a kialakult állapotunkért nem kizárólag az ülőmunka felelős.

Sokan nincsenek tisztában a mobilozás veszélyeivel, pedig a rendszeres telefonhasználat súlyos gerincproblémákat okozhat.

Fotó: 123rf.com

A mobilozás veszélyei: nem csak a nyak sínyli meg

A fejünk nagyjából öt kilogrammot nyom. Amíg egyenesen tartjuk, ez a súly optimálisan terheli a gerincünket. Amint azonban előrebillentjük – például a kijelző fölé hajolva –, a nyaki csigolyákra nehezedő súly a többszörösére nő. Minél nagyobb a dőlésszög, annál komolyabb a terhelés.

Napi több óra telefonozás olyan, mintha folyamatosan plusz súlyt cipelnénk a nyakunkban. A tartóizmaink megpróbálnak alkalmazkodni, de közben elfáradnak és megnyúlnak. A gerincünk természetes ívei ellaposodhatnak, a felső háti szakasz pedig egyre inkább előre esik.

A mobilozás hatása a gerincre nem csak a nyakat érinti. A vállöv, a lapockák környéke, sőt hosszabb távon a derék is érintetté válhat. Ez a folyamat lassú, de következetes, éppen ezért veszélyes.

A „tech neck” tünetei

Az úgynevezett „tech neck” tünetei sokszor egészen hétköznapinak tűnnek: merev nyak, feszülő vállak, estére jelentkező fejfájás. Előfordulhat, hogy a karba sugárzó zsibbadást vagy a lapockák közötti szúró érzést egyszerű fáradtságnak tudjuk be, pedig a telefonhasználat miatt kialakuló nyak- és később hátfájás ma már gyakori panasz.