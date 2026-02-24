Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Okostelefonozás közben a nyakát fájlaló nő, aki nincs tisztában a mobilozás veszélyeivel

Reggel az ágyban, este a kanapén: a modern testhelyzet csapdája

helyes testtartás
Reggel félálomban nyúlsz a telefonod után, este pedig észrevétlenül csúszik a kezedbe a kanapén. Sorozatok, üzenetek, hírek és receptek között görgetsz, miközben fel sem tűnik, milyen pózban töltesz el napi több órát, kitéve magad a mobilozás veszélyeinek. A természetellenes testhelyzet gerincre gyakorolt hatása ugyanis nem marad észrevétlen.
  • A mobilozás hatása a gerincre alattomos: az előrehajtott fej többszörös terhelést ró a nyaki csigolyákra, ami idővel fájdalmat okozhat.
  • A „tech neck” tünetei figyelmeztetnek: merev nyak, feszülő vállak, fejfájás vagy zsibbadás jelezheti, hogy túl sokat görnyedünk a kijelző fölé.
  • Apró szokásváltással megelőzhetők a panaszok: emeljük szemmagasságba a telefont, tartsunk rendszeres szünetet, és nyújtsunk naponta néhány percet.

Az okostelefonunk miatt állandóan elérhetők vagyunk, folyamatosan új ingereknek vagyunk kitéve, és folyamatos az online jelenlétünk. Ott van velünk a készülék a buszon, a munkahelyi szünetben, főzés közben a konyhapulton, és lefekvés előtt az éjjeliszekrényen. Szinte észrevétlenül billen előre a fejünk, húzódnak fel a vállaink, és görnyed össze a hátunk. A mobilozás hatása a gerincre éppen attól alattomos, hogy nem egyik napról a másikra jelentkezik. Lassan, apró kellemetlenségekkel kezdődik. Először csak feszül a nyakunk, aztán egyre gyakrabban érzünk fájdalmat a lapockáink között, végül a mozgásunk is beszűkül. A legtöbben ilyenkor döbbenünk rá a mobilozás veszélyeire, hogy a kialakult állapotunkért nem kizárólag az ülőmunka felelős.

Neck pain, ache hurt red, health medical massage illness shoulder, disease physical problem care hand stressed.
Sokan nincsenek tisztában a mobilozás veszélyeivel, pedig a rendszeres telefonhasználat súlyos gerincproblémákat okozhat.
Fotó: 123rf.com

A mobilozás veszélyei: nem csak a nyak sínyli meg

A fejünk nagyjából öt kilogrammot nyom. Amíg egyenesen tartjuk, ez a súly optimálisan terheli a gerincünket. Amint azonban előrebillentjük – például a kijelző fölé hajolva –, a nyaki csigolyákra nehezedő súly a többszörösére nő. Minél nagyobb a dőlésszög, annál komolyabb a terhelés.

Napi több óra telefonozás olyan, mintha folyamatosan plusz súlyt cipelnénk a nyakunkban. A tartóizmaink megpróbálnak alkalmazkodni, de közben elfáradnak és megnyúlnak. A gerincünk természetes ívei ellaposodhatnak, a felső háti szakasz pedig egyre inkább előre esik.

A mobilozás hatása a gerincre nem csak a nyakat érinti. A vállöv, a lapockák környéke, sőt hosszabb távon a derék is érintetté válhat. Ez a folyamat lassú, de következetes, éppen ezért veszélyes.

A „tech neck” tünetei

Az úgynevezett „tech neck” tünetei sokszor egészen hétköznapinak tűnnek: merev nyak, feszülő vállak, estére jelentkező fejfájás. Előfordulhat, hogy a karba sugárzó zsibbadást vagy a lapockák közötti szúró érzést egyszerű fáradtságnak tudjuk be, pedig a telefonhasználat miatt kialakuló nyak- és később hátfájás ma már gyakori panasz.

Apró szokások, nagy különbség

Nem reális elvárás, hogy száműzzük az okostelefont az életünkből. A kérdés inkább az, hogyan használjuk. A legegyszerűbb változtatás, ha a telefont szemmagasságba emeljük. Ez az apró mozdulat jelentősen csökkenti a nyaki csigolyák terhelését. Ezenkívül fontos, hogy rendszeresen megszakítsuk a görnyedt pozíciót: félóránként egy rövid szünet, néhány vállkörzés, mély levegővételek és egy alapos nyújtózkodás már érezhető könnyebbséget hozhat.

Ne hagyjuk, hogy a technológia tönkretegye a gerincünk

Érdemes megfigyelni a kritikus időszakokat. Az esti görgetés különösen megterhelő, hiszen ilyenkor az izmaink már fáradtak, a tartásunk lazább. A mobilozás hatása a gerincre összeadódik, vagyis minden egyes perc, amit előrehajtott fejjel töltünk, nagymértékben hozzájárul a későbbi panaszok kialakulásához. Ezt megelőzendő fontos ügyelnünk arra, hogy a lehető legkevesebb időt töltsük a mobiltelefonunk képernyője előtt az esti órákban.

Nézd meg az alábbi videót, ha részletesebben érdekel, hogyan kerülheted el a „tech neck” kialakulását:

