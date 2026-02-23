Melegfront és frontérzékenység: mit tehetünk ellene?

A melegfront fejfájást, vérnyomás-ingadozást és alvászavart is okozhat.

A melegfront különösen az időseknek, krónikus betegeknek és várandós nőknek lehet veszélyes.

Tudatos felkészüléssel a melegfront tünetei enyhíthetők.

Sokan már órákkal a változás előtt érzik, hogy közeledik a melegfront. A frontérzékenység ilyenkor fejfájással, fáradtsággal vagy épp szorongással jelezhet, és a meglévő betegségek tüneteit is erősítheti. A frontérzékenység nem önálló betegség, hanem az időjárás-változásra adott testi-lelki reakció. A frontok változásait van, aki észre sem veszi, de sokaknál kellemetlen panaszokat okoz, különösen a melegfront.

Sokan tapasztalják, hogy a melegfront idején felerősödik az ízületi fájdalom.

Fotó: New Africa / Shutterstock

Mi történik melegfront idején a szervezetünkben?

Melegfront esetén meleg, nedves levegő érkezik, a légnyomás a front előtt csökken, a hőmérséklet emelkedik, a páratartalom nő. Ez a kombináció megterheli a szervezet alkalmazkodóképességét.

A leggyakoribb tünetek melegfront idején:

Fejfájás, gyakoribb migrénes rohamok: sokan már a légnyomás csökkenésekor megérzik a változást. A fejfájás, migrénes roham gyakoribbá válhat, különösen, ha a melegfront hirtelen páratartalom-emelkedéssel társul.

Fáradékonyság, levertség: az alkalmazkodás energiát igényel. A szervezet hőháztartása ilyenkor fokozott munkát végez, ami levertséghez, koncentrációs nehézséghez vezethet.

Koncentrációs nehézség, aluszékonyság vagy alvászavar: a melegebb, párásabb levegő megzavarhatja az alvás ritmusát. Gyakoribb az éjszakai ébredés, a nyugtalan alvás.

Ingerlékenység, nyugtalanság: az időjárás befolyásolhatja az idegrendszer működését is. Ingerlékenység, nyugtalanság, motivációhiány jelentkezhet, ami részben a hormonális szabályozás változásával függ össze.

Ízületi fájdalmak: sokan panaszkodnak arról, hogy a légköri változások idején erősödik az ízületi fájdalom vagy merevség.

Vérnyomás-ingadozás, szédülés: melegben az erek kitágulnak, ami vérnyomáscsökkenést okozhat. A légköri nyomás módosulása szintén hat a keringésre, ezért szédülés, gyengeség jelentkezhet, főként időseknél és szív- és érrendszeri betegeknél.