Melegfront és frontérzékenység: mit tehetünk ellene?

Sokan már órákkal a változás előtt érzik, hogy közeledik a melegfront. A frontérzékenység ilyenkor fejfájással, fáradtsággal vagy épp szorongással jelezhet, és a meglévő betegségek tüneteit is erősítheti. A frontérzékenység nem önálló betegség, hanem az időjárás-változásra adott testi-lelki reakció. A frontok változásait van, aki észre sem veszi, de sokaknál kellemetlen panaszokat okoz, különösen a melegfront.
Melegfront esetén meleg, nedves levegő érkezik, a légnyomás a front előtt csökken, a hőmérséklet emelkedik, a páratartalom nő. Ez a kombináció megterheli a szervezet alkalmazkodóképességét.
Fejfájás, gyakoribb migrénes rohamok: sokan már a légnyomás csökkenésekor megérzik a változást. A fejfájás, migrénes roham gyakoribbá válhat, különösen, ha a melegfront hirtelen páratartalom-emelkedéssel társul.
Fáradékonyság, levertség: az alkalmazkodás energiát igényel. A szervezet hőháztartása ilyenkor fokozott munkát végez, ami levertséghez, koncentrációs nehézséghez vezethet.
Koncentrációs nehézség, aluszékonyság vagy alvászavar: a melegebb, párásabb levegő megzavarhatja az alvás ritmusát. Gyakoribb az éjszakai ébredés, a nyugtalan alvás.
Ingerlékenység, nyugtalanság: az időjárás befolyásolhatja az idegrendszer működését is. Ingerlékenység, nyugtalanság, motivációhiány jelentkezhet, ami részben a hormonális szabályozás változásával függ össze.
Ízületi fájdalmak: sokan panaszkodnak arról, hogy a légköri változások idején erősödik az ízületi fájdalom vagy merevség.
Vérnyomás-ingadozás, szédülés: melegben az erek kitágulnak, ami vérnyomáscsökkenést okozhat. A légköri nyomás módosulása szintén hat a keringésre, ezért szédülés, gyengeség jelentkezhet, főként időseknél és szív- és érrendszeri betegeknél.
Az időjárás változásai bárkit érinthetnek, azonban az alábbi csoportok a legveszélyeztetettebbek:
A melegfront nem pusztán meteorológiai jelenség. A hőmérséklet- és légnyomás-változás élettani reakciókat indít el, amelyek testi tüneteket okozhatnak, ezek annak jelei, hogy a szervezet próbál alkalmazkodni az új körülményekhez.
Azonban frontérzékenység esetén sokat tehetünk magunkért:
Az éghajlati szélsőségek gyakoribbá válásával egyre nagyobb jelentősége van annak, hogyan alkalmazkodunk. Az egészségmegőrzés ma már a táplálkozás és a mozgás mellett arról is szól, mennyire figyelünk tudatosan az időjárás változásaira. Ha tisztában vagyunk a melegfront hatásaival, könnyebben készülhetünk fel ezekre a napokra.
Vannak tünetek, amelyek nem magyarázhatók pusztán frontérzékenységgel.
Kérjünk orvosi segítséget, ha az alábbiakat tapasztaljuk:
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
Nézd meg videón, hogy miért vagy frontérzékeny és mit tehetsz ellene?
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.