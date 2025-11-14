Bevált praktika: így kezeld házilag a torokfájást!

Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 14:30
Dr. Sooj több bevált praktikát is megosztott, hogy ne kelljen egyből gyógyszerhez nyúlni.
B. V.
Visszafordíthatatlanul jön a tél, már csak alig több mint két hét van hátra, és itt a december. Ez pedig egyet jelent az egyre alacsonyabb nappali hőfokokkal, mínuszokkal, éjszakai fagyokkal. Az olyan napokkal, amikor nem lehet elég réteg ruhát magunkra ölteni. És ha még valaki mindennél is elővigyázatosabb, akkor is bizony könnyen megeshet a téli hónapok során az, hogy kissé megfázik a torkunk. Begyullad, kapar. Sokan ilyenkor egyből gyógyszertárba sietnek, azonban most Dr. Sooj elárulta, van egy házi praktika, ami mindennél hatásosabb, ráadásul csak két olyan alapanyag kell hozzá, ami a világ minden háztartásában megtalálható. Mutatjuk, milyen tuti tippel kezelheted otthon a torokfájást. 

És, hogy mi Dr. Sooj tippje? A sós vizes gargalizálás:

Fél teáskanál sót kell meleg vízzel, körülbelül fél pohárral összekeverni, majd a torkod hátsó részénél gargalizálsz vele 10–15 másodpercig, majd kiköpöd. Ezzel átmosod a területet, így kézzel távolítasz el némi baktériumot, vírust és gennyet is. Sokkal jobban érezheted utána magad

- közölte hozzátéve, a torokfájás főleg a hidegebb évszakokban nagyon gyakori, így általában nem kell miatta aggódni, mivel többnyire egy héten belül magától elmúlik.

De mit tegyél, ha még inkább szeretnéd felgyorsítani a gyógyulás folyamatát, a fájdalom enyhítését? Dr. Sooj erre is választ adott:

  1. Gargalizálj meleg, sós vízzel (gyerekeknek nem ajánlott).
  2. Igyál sok vizet.
  3. Egyél hűvös vagy puha ételeket.
  4. Kerüld a dohányzást és a füstös helyeket.
  5. Szopogass jégkockát, jégkrémet vagy kemény cukorkát.
  6. Pihenj

- írja a Mirror.

 

