Karácsonyra legyőzte a rákot a 2 éves kisfiú: „Annyit tud, hogy rossz vérsejtjei vannak”

Amikor Karent és Adamet megkérték, hogy menjenek be a kórházi szakorvos szobájába, hogy a fiukról beszéljenek, a pár legszívesebben nem ment volna be, attól tartva, hogy rossz hírt kapnak. Ritka vérrák támadta meg a kisfiút.

Ezek voltak a vérrák jelei /

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Ritka vérrák támadta meg a kisfiút

„És az is volt – beléptünk minden szülő rémálmába” – mondta Karen.

Fiuknál, Maxnél a ritka vérrákot, B-sejtes akut limfoblasztos leukémiát (ALL) diagnosztizálták. Két évvel később azonban a Surrey megyei Guildfordból származó Max rákmentes, és már várja azt a karácsonyt, amelyről a szülei attól féltek, talán soha nem élheti meg.

„Szörnyű pillanat volt – ott ülni, és azt hallani, hogy rákos. Minden elsötétült. Soha nem láttam még Adamet sírni, de azon a napon igen” – mondta Karen.

Az első jelek 2023 végén jelentkeztek, amikor Max folyton betegeskedett, megfázott, és már nem akart focizni – mesélték a szülei.

Fenntartó kezelése részeként Max havonta egyszer intravénás kemoterápiát kap a kórházban, otthon pedig szájon át szedhető kemoterápiát, valamint öt napon át szteroidokat. Szülei elmondták, hogy a szteroidok éhesebbé és kiszámíthatatlanabbá tették a fiukat, de már látszik a kezelés vége: januárban befejezi a terápiát, és újra focizihat.

Karen így fogalmazott:

„Max soha nem kérdőjelezte meg a kezelését – annyira nyugodt és kedves a természete. Nem is tudja, hogy nem minden gyereknek kell ezt végigcsinálnia. Csak annyit tud, hogy rossz vérsejtjei vannak, és mi azon vagyunk, hogy jobbak legyenek.”

(BBC)