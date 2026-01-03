Azt mondták, csak női probléma: most gyógyíthatatlan betegséggel küzd a fiatal lány

Hatalmas sokként érte a diagnózis az akkor még csak 19 éves lányt, akinek a puffadása olyannyira kellemetlenné vált, hogy a karácsonyi vacsorát sem bírta befejezni. A ma már 25 éves Bella Bayliss szerint az orvosok a „női problémáknak” tudták be a betegsége tüneteit, ám a fiatal nő jelenleg a rák egy olyan formájával él együtt, amelyet kezelni sem igen tudnak.

Kórházba mentem, mert rendkívül vérszegény voltam, de hazaküldtek, és a női problémákra fogták. Én viszont tudtam, hogy nem erről van szó

- mondta el a gloucestershire-i Gloucesterből származó Bella, hozzátéve, ekkor már a mindennapos tevékenységek közt is hamar kifáradt, nehezen kapott levegőt, sápadt volt, valamint állandó gyomorfájdalom kínozta, továbbá nem volt étvágya, zsibbadt a lába, illetve bizseregtek a kezei. A nő azt is elárulta, 2018 karácsonyán figyelt fel először arra, hogy valami nincsen rendben, miután nem bírta befejezni az ünnepi vacsorát, mivel állandó teltségérzete volt, hiába nem evett sokat: ennek ellenére mégis hízott, ráadásul puffadt is.

Súlyos betegség állt a fiatal nő tünetei mögött

Bella 2019 januárjában bement a Gloucestershire Királyi Kórház sürgősségijére a rossz közérzete miatt, az orvosok azonban hazaküldték, a tüneteit pedig a „női problémáknak” tulajdonították.

Hazamentem, majd néhány hónappal később visszamentem, mert ismét vérszegény lettem

– tette hozzá a nő, akinek egészen 2019 novemberéig várnia kellett, míg további vizsgálatokat végeztek rajta, majd az endoszkópia egy 6 centiméteres daganatot mutatott ki a gyomrában. A vizsgálatok során az is kiderült, hogy Bella gasztrointesztinális stróma tumorban (GIST) szenved, egy ritka rákfajtában, ami az emésztőrendszerben alakul ki.

Sokkoló hír érkezett, öt évvel az első műtét után

A fiatal lány 2020 februárjában műtéten esett át, melynek során eltávolították a daganatot és a gyomra 70 százalékát is – ennek ellenére 2025 októberében arról a lesújtó hírről értesült, hogy a betegség kiújult, és további műtétre van szüksége.

Öt év után azt gondolod, ez az életednek egy olyan része, amit végre magad mögött hagyhatsz. Nagyon megdöbbentem. Édesanyámmal és édesapámmal együtt teljesen összetörtünk

- mondta el Bella, kiemelve, egyelőre nincs gyógyszer a rák kezelésére: az egyedüli megoldás az újbóli műtét, amelynek elvégzésére jelenleg is vár.

A helyi kórházban senki sem hallott erről a betegségről korábban, nem is tudják, hogyan kell kezelni. Ez egy nagyon összetett ráktípus: az enyém annyira ritka, hogy nem reagál a hagyományos kemoterápiára. Amikor elküldték a daganatomat vizsgálatra, kiderült, hogy 85 százalékban rákos volt, és kiújult. Jelenleg olyan gyógyszert próbálnak találni, ami működhet. A rák gyógyításának egyetlen módja most a műtét

