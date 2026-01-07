Így kezelhető a pikkelysömör a téli fellángolási időszakban

Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 16:15
A pikkelysömör krónikus, hullámzó lefolyású bőrbetegség, amely nemcsak esztétikai problémát jelent, hanem az életminőséget is jelentősen befolyásolhatja. A pikkelysömör kialakulása összetett folyamat, amelyben az immunrendszer, az öröklött hajlam és a környezeti tényezők egyaránt szerepet játszanak. Habár a betegség nem gyógyítható, a tünetek jól kordában tarthatók.
Pikkelysömör során a bőr sejtjei a normálisnál sokkal gyorsabban újulnak meg. Ennek következtében a bőr felszínén vastag, hámló, vöröses plakkok jelennek meg, amelyek gyakran viszketnek vagy fájnak. Bár fertőzőnek nem számít, a betegek számára komoly fizikai és lelki megterhelést jelenthet.

Pikkelysömör kezelése az alkaron kenőccsel
A pikkelysömör enyhébb formája kordában tartható bizonyos kenőcsökkel, helyileg alkalmazható készítményekkel.
Fotó: Lunarts Photo / 123RF

Mi történik a szervezetben pikkelysömör esetén?

A pikkelysömör kialakulásának hátterében elsősorban az immunrendszer túlműködése áll. Az immunsejtek tévesen gyulladásos folyamatot indítanak el a bőrben, amely felgyorsítja a hámsejtek osztódását. Míg egészséges bőr esetén a sejtek megújulása körülbelül egy hónapot vesz igénybe, pikkelysömör esetén ez néhány napra is lerövidülhet.

A betegség kialakulásában genetikai tényezők is szerepet játszanak. Ha a családban előfordult pikkelysömör, az érintetteknél nagyobb az esély a bőrbetegség megjelenésére. Ugyanakkor önmagában az öröklött hajlam nem elegendő: külső kiváltó tényezők – például fertőzések, stressz, bőrsérülések vagy bizonyos gyógyszerek  – indíthatják el az első tüneteket.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a pikkelysömör nem csupán bőrbetegség. Gyakran társulhat ízületi gyulladással, anyagcsere-eltérésekkel és szív-érrendszeri kockázatokkal, ezért komplex szemléletű kezelést igényel.

Milyen tünetek utalnak pikkelysömörre?

A pikkelysömör legjellemzőbb tünete a bőrön megjelenő, éles szélű, vöröses plakk, amelyet ezüstös-fehér hámlás borít. Ezek az elváltozások leggyakrabban a könyökön, térden, fejbőrön és a deréktájon fordulnak elő, de a test bármely részén kialakulhatnak.

A viszketés változó mértékű lehet, egyeseknél alig észlelhető, másoknál kifejezetten zavaró. Súlyosabb esetekben a bőr berepedezhet, ami fájdalommal és vérzéssel járhat. A fejbőr érintettsége korpásodáshoz hasonló tüneteket okozhat, míg a körmökön elszíneződés, megvastagodás vagy felválás jelentkezhet.

Egyes betegeknél ízületi fájdalom, reggeli merevség is megjelenik, ami a pikkelysömörhöz társuló ízületi gyulladás jele lehet. Sok esetben az időjárás változásai is elősegítik az övsömör belobbanását. Ilyen panaszok esetén reumatológiai kivizsgálás is indokolt.

A pikkelysömör kezelése: hogyan tartható kordában hosszú távon?

A pikkelysömör jelenlegi ismereteink szerint nem gyógyítható véglegesen, de a tünetek jól kordában tarthatók. A kezelés célja a gyulladás csökkentése, a bőr megújulásának lassítása és a fellángolások ritkítása.

Enyhébb esetekben helyi kezelések – gyulladáscsökkentő, hámlasztó vagy hidratáló készítmények – elegendők lehetnek. Kiterjedtebb vagy súlyosabb formáknál fényterápia, illetve szájon át szedhető vagy injekciós gyógyszerek alkalmazása válhat szükségessé. Ezek a kezelések az immunrendszer működését befolyásolják, ezért orvosi ellenőrzés mellett történnek.

Az életmódnak is jelentős szerepe van. A stressz csökkentése, a dohányzás kerülése, az alkoholfogyasztás mérséklése és a testsúly normalizálása megfelelő étrend kialakításával mind hozzájárulhat a tünetek enyhítéséhez. A bőr rendszeres hidratálása és a sérülések elkerülése szintén alapvető fontosságú.

A lényeg röviden

A pikkelysömör krónikus, de jól kezelhető betegség, amely megfelelő terápiával és életmódbeli odafigyeléssel hosszú távon is kordában tartható. A korai felismerés, a személyre szabott kezelés és a kiváltó tényezők tudatos kerülése segíthet abban, hogy a tünetek ritkábban és enyhébb formában jelentkezzenek.

