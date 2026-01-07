Így kezelhető a pikkelysömör a téli fellángolási időszakban

Pikkelysömör során a bőr sejtjei a normálisnál sokkal gyorsabban újulnak meg. Ennek következtében a bőr felszínén vastag, hámló, vöröses plakkok jelennek meg, amelyek gyakran viszketnek vagy fájnak. Bár fertőzőnek nem számít, a betegek számára komoly fizikai és lelki megterhelést jelenthet.

A pikkelysömör enyhébb formája kordában tartható bizonyos kenőcsökkel, helyileg alkalmazható készítményekkel.

Fotó: Lunarts Photo / 123RF

Mi történik a szervezetben pikkelysömör esetén?

A pikkelysömör kialakulásának hátterében elsősorban az immunrendszer túlműködése áll. Az immunsejtek tévesen gyulladásos folyamatot indítanak el a bőrben, amely felgyorsítja a hámsejtek osztódását. Míg egészséges bőr esetén a sejtek megújulása körülbelül egy hónapot vesz igénybe, pikkelysömör esetén ez néhány napra is lerövidülhet.

A betegség kialakulásában genetikai tényezők is szerepet játszanak. Ha a családban előfordult pikkelysömör, az érintetteknél nagyobb az esély a bőrbetegség megjelenésére. Ugyanakkor önmagában az öröklött hajlam nem elegendő: külső kiváltó tényezők – például fertőzések, stressz, bőrsérülések vagy bizonyos gyógyszerek – indíthatják el az első tüneteket.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a pikkelysömör nem csupán bőrbetegség. Gyakran társulhat ízületi gyulladással, anyagcsere-eltérésekkel és szív-érrendszeri kockázatokkal, ezért komplex szemléletű kezelést igényel.

Milyen tünetek utalnak pikkelysömörre?

A pikkelysömör legjellemzőbb tünete a bőrön megjelenő, éles szélű, vöröses plakk, amelyet ezüstös-fehér hámlás borít. Ezek az elváltozások leggyakrabban a könyökön, térden, fejbőrön és a deréktájon fordulnak elő, de a test bármely részén kialakulhatnak.

A viszketés változó mértékű lehet, egyeseknél alig észlelhető, másoknál kifejezetten zavaró. Súlyosabb esetekben a bőr berepedezhet, ami fájdalommal és vérzéssel járhat. A fejbőr érintettsége korpásodáshoz hasonló tüneteket okozhat, míg a körmökön elszíneződés, megvastagodás vagy felválás jelentkezhet.

Egyes betegeknél ízületi fájdalom, reggeli merevség is megjelenik, ami a pikkelysömörhöz társuló ízületi gyulladás jele lehet. Sok esetben az időjárás változásai is elősegítik az övsömör belobbanását. Ilyen panaszok esetén reumatológiai kivizsgálás is indokolt.