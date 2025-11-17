Ezek a nátha legsúlyosabb, életveszélyes szövődményei

Ha megfázásról van szó, a legtöbben csak legyintenek, hogy majd elmúlik, hiszen évente többször, gyakran felütheti a fejét, különösen gyerekeknél. A háttérben legtöbbször rhinovírusok vagy más felső légúti vírusok állnak, és a tünetek általában enyhék: orrdugulás, torokkaparás, köhögés, fáradtság. Mi történik azonban akkor, ha a szervezet nem tudja időben leküzdeni a fertőzést, vagy nem hagyunk időt a gyógyulásra? A válasz sokkal komolyabb, mint gondolnánk. Egy elhanyagolt nátha ugyanis súlyos, életveszélyes szövődményeket okozhat.

Különösen gyerekeknél okozhat súlyos szövődményeket a nátha.

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

A nátha kezelése

„Gyógyszerrel egy hét, gyógyszer nélkül hét nap” – tartja a mondás, és ez bizony így van. A náthára ugyanis nincs csodaszer – a vírusokat a szervezetünk maga győzi le. Amit mi tehetünk, az a tünetek enyhítése és az immunrendszerünk támogatása. A legfontosabb ilyenkor a pihenés, ágynyugalom, sok folyadék fogyasztása és egyenletes meleg környezet. Együnk vitaminban gazdag ételeket, igyunk gyógyteát, és ha kell, használjunk orrcseppet vagy lázcsillapítót. A torokfájásra jól beválik a sós vizes gargalizálás, az orrdugulásra pedig az inhalálás. A nátha vírusos eredetű betegség, így antibiotikumra semmiképp sincs szükség – sőt, az ilyen típusú gyógyszerek felesleges szedése hozzájárul az antibiotikum-rezisztencia kialakulásához. Antibiotikumra kizárólag akkor van szükség, amennyiben felülfertőződés áll fenn. Ha ugyanis a vírus megtámadja az orr, torok és a légutak nyálkahártyáját, az utat nyithat más fertőzések előtt, így baktériumok is megtámadhatják a vírus által már legyengített szervezetet.

A nátha leggyakoribb szövődményei

Ha a tünetek 7-10 nap után sem múlnak el, vagy újabb, erősebb panaszok jelentkeznek, az már intő jel lehet.

1. Középfülgyulladás

Elsősorban kisgyerekeket érint, de felnőtteknél is előfordulhat. A megduzzadt nyálkahártya elzárja a fülkürtöt, így váladék gyűlik fel a dobhártya mögött. Figyelmeztető jel a fül fájdalma, a láz, és a halláscsökkenés. Nem kezelt esetben maradandó halláskárosodás is kialakulhat.

2. Arcüreggyulladás

Az orr körüli üregrendszer könnyen begyulladhat, ha a nyálka nem tud kiürülni. Elhúzódó orrdugulás, arc- és homlokfájdalom, gátolt légzés utalhat a problémára. A krónikussá váló arcüreggyulladás komolyabb kezelést is igényelhet.