14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Hortenzia, Gergő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezek a nátha legsúlyosabb, életveszélyes szövődményei

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 18:15
betegségnáthaszövődménymegfázás
Te is úgy gondolod, hogy csak egy enyhe betegség? A nátha nem játék, lehetnek nagyon súlyos, akár életveszélyes szövődményei is. Mutatjuk, melyek ezek, és hogyan tudsz védekezni ellenük.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Ha megfázásról van szó, a legtöbben csak legyintenek, hogy majd elmúlik, hiszen évente többször, gyakran felütheti a fejét, különösen gyerekeknél. A háttérben legtöbbször rhinovírusok vagy más felső légúti vírusok állnak, és a tünetek általában enyhék: orrdugulás, torokkaparás, köhögés, fáradtság. Mi történik azonban akkor, ha a szervezet nem tudja időben leküzdeni a fertőzést, vagy nem hagyunk időt a gyógyulásra? A válasz sokkal komolyabb, mint gondolnánk. Egy elhanyagolt nátha ugyanis súlyos, életveszélyes szövődményeket okozhat.

nátha, orrot fújó szőke kisfiú
Különösen gyerekeknél okozhat súlyos szövődményeket a nátha.
Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

A nátha kezelése

„Gyógyszerrel egy hét, gyógyszer nélkül hét nap” – tartja a mondás, és ez bizony így van. A náthára ugyanis nincs csodaszer – a vírusokat a szervezetünk maga győzi le. Amit mi tehetünk, az a tünetek enyhítése és az immunrendszerünk támogatása. A legfontosabb ilyenkor a pihenés, ágynyugalom, sok folyadék fogyasztása és egyenletes meleg környezet. Együnk vitaminban gazdag ételeket, igyunk gyógyteát, és ha kell, használjunk orrcseppet vagy lázcsillapítót. A torokfájásra jól beválik a sós vizes gargalizálás, az orrdugulásra pedig az inhalálás. A nátha vírusos eredetű betegség, így antibiotikumra semmiképp sincs szükség – sőt, az ilyen típusú gyógyszerek felesleges szedése hozzájárul az antibiotikum-rezisztencia kialakulásához. Antibiotikumra kizárólag akkor van szükség, amennyiben felülfertőződés áll fenn. Ha ugyanis a vírus megtámadja az orr, torok és a légutak nyálkahártyáját, az utat nyithat más fertőzések előtt, így baktériumok is megtámadhatják a vírus által már legyengített szervezetet.

A nátha leggyakoribb szövődményei

Ha a tünetek 7-10 nap után sem múlnak el, vagy újabb, erősebb panaszok jelentkeznek, az már intő jel lehet.

1. Középfülgyulladás

Elsősorban kisgyerekeket érint, de felnőtteknél is előfordulhat. A megduzzadt nyálkahártya elzárja a fülkürtöt, így váladék gyűlik fel a dobhártya mögött. Figyelmeztető jel a fül fájdalma, a láz, és a halláscsökkenés. Nem kezelt esetben maradandó halláskárosodás is kialakulhat.

2. Arcüreggyulladás

Az orr körüli üregrendszer könnyen begyulladhat, ha a nyálka nem tud kiürülni. Elhúzódó orrdugulás, arc- és homlokfájdalom, gátolt légzés utalhat a problémára. A krónikussá váló arcüreggyulladás komolyabb kezelést is igényelhet.

3. Tüdőgyulladás

Ha a nátha lehúzódik a mélyebb légutakba, ott is gyulladást okozhat. A gyenge immunvédelem, a szájon át történő légzés, vagy a garatba csorgó váladék kedvez a baktériumok megtelepedésének. Magas láz, köhögés, mellkasi fájdalom már intő jele lehet egy tüdőgyulladásnak. A pontos diagnózis sokszor csak mellkasröntgennel vagy laborvizsgálattal állapítható meg.

4. Szívizomgyulladás

Kevésbé ismert, mégis súlyos szövődmény. Egyes vírusok képesek megtámadni a szívizom szöveteit is, ami gyulladáshoz vezethet. Szapora szívverés, extrém fáradékonyság vagy mellkasi szorítás is utalhat rá – különösen, ha ezeket a tüneteket közvetlenül egy lázas állapot után észleljük.

Kik vannak a legnagyobb veszélyben?

A nátha szövődményei leggyakrabban azoknál alakulnak ki, akiknek valamilyen okból gyengült az immunrendszerük:

  • 6 év alatti kisgyerekek;
  • idősek;
  • krónikus betegségben szenvedők (pl. cukorbetegek, asztmások);
  • dohányosok;
  • kismamák.

Várandósság idején különösen fontos a láz elkerülése, hiszen a magas testhőmérséklet – különösen az első trimeszterben – kockázatot jelenthet a magzat fejlődésére.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Ha a tünetek 10 napnál tovább fennállnak, vagy újabb, erősebb panaszok – például láz, fülfájás, arcüregi nyomás, nehézlégzés, mellkasi fájdalom – jelentkeznek, mindenképp javasolt orvoshoz fordulni. Gyermekeknél a tarkómerevség, elhúzódó sírás, aluszékonyság vagy lázgörcs különösen sürgős figyelmet igényel.

A nátha megelőzése

A megelőzés csupán hétköznapi szokásokon múlik. A rendszeres kézmosás, a zsúfolt, zárt helyek kerülése betegségszezonban, a megfelelő öltözködés és az immunrendszer támogatása (vitaminok, pihenés, egészséges étrend) mind segíthetnek; és ami talán a legfontosabb: ha betegek vagyunk, adjunk időt a szervezetünknek a gyógyulásra. Legtöbbször a ki nem pihent nátha okozza a legnagyobb bajt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu