Mutáns influenzavírus terjed: újabb Covidra kell készülni?

Mutáns influenzavírus terjed Nagy-Brittaniában. A felépülés a betegségből sokkal lassabb, és az alacsony immunitás miatt érzékelhető a robbanásszerű terjedés.
Az Egyesült Királyságban az idei influenzaszezonban a H3N2-es törzs vált a legelterjedtebbé, a megbetegedések száma pedig szokatlanul magas szintre emelkedett. Az egészségügyi hatóságok szerint a vírus gyorsan terjed, és a betegek egy részénél a felépülés is hosszabb ideig tarthat. A tüneteket észlelőknek pihenést, megfelelő folyadékpótlást és maszkviselést ajánlanak a járvány megfékezése érdekében. Van azonban egy jó hír is: a rendelkezésre álló adatok alapján a védőoltás hatékony védelmet biztosíthat a H3N2-es törzs „K” variánsa ellen.
Az új törzs az ősz folyamán vált erősebbé a szigetországban, és a novemberben összegyűjtött adatok alapján mintegy 90 százaléka az új variánshoz köthető. A kutatók szerint az új H3N2-es törzs hajlamosabb a mutációra a többi típussal szemben.
Mivel az új variáns eddig csak ritkán volt jelen, így az általános immunitás alacsonyabb, emiatt terjedt el ekkora terjedelemben az új betegség. A brit egészségügy adatai szerint egy hét alatt 55 százalékkal növekedett az influenzás betegek száma, ami ezen időszakban nem megszokott. A “szuperinfluenzának” is nevezett H2N2/K variáns miatt a felépülés az egészséges felnőtteknél sokkal tovább tarthat az átlagosnál. A szezonális influenza elleni oltás jelentős védelmet nyújthat a variánssal szemben, amire a brit egészségügyi hivatal is felhívta a figyelmet. Az új variáns tünetei:
hirtelen magas láz, fáradtság, végtagfájdalmak, száraz köhögés, torokfájás, fejfájás, alvászavar, étvágytalanság, hányinger és hasmenés.
A brit egészségügyi hatóságok arra is figyelmeztettek, hogy a tüneteket tapasztalók viseljenek arcmaszkot nyilvános helyeken, hogy mérsékeljék a vírus további terjedését - olvasható az Origo cikkében.
