5+1 tipp, hogy elkerüld a kínzó fejfájást

Mielőtt elolvasnád a fejfájás megelőzése érdekében adott tippjeinket, ismerd meg közelebbről a fejfájás fogalmát. A neurológusok két típust különböztetnek meg, amelyek megértése segít abban, hogy tudd, melyikre hogyan reagálj, illetve milyen módszerrel előzd meg a kialakulását.
Az elsődleges fejfájás a stressz, környezeti tényezők vagy egyéb érzékenység miatt alakul ki. Van, aki az erős szagokra érzékeny, másnál a túl erős fény vált ki migrénes rohamot. A másodlagos fejfájás ezzel szemben valamilyen alapbetegség vagy sérülés (például agyrázkódás, nyaki sérülés) következménye. Az alábbi hat tippel segítünk elkerülni a fejfájást!
Minden ember más, és a fejfájás sem egyformán jelentkezik. Ezért fontos megtalálni az egyéni kiváltó okokat. Az egyik legrosszabb fajta a migrén vagy a feszültség okozta fejfájás. Ezek jelentősen megnehezítik a mindennapi életet. Kiváltó okok lehetnek:
Vezess fejfájásnaplót! Jegyezd fel, hogy mikor jelentkezik fejfájásod, mit ettél, mit csináltál előtte. Lehet, hogy egy mintázatot fedezel fel, például rendszeresen edzés után jelentkezik, vagy amikor kihagytál egy étkezést. Ha rendszeresen nyomon követed ezeket, hamar felismerheted a leggyakoribb kiváltó tényezőket.
Bizonyos ételek és italok fejfájást válthatnak ki, míg mások segíthetnek annak megelőzésében. A leggyakoribb bűnösök:
Ha egy bizonyos étel fogyasztása után gyakran fáj a fejed, próbáld meg elkerülni azt. Ezenkívül fontos az elegendő folyadékbevitel is. A dehidratáltság az egyik leggyakoribb oka a fejfájásnak. Igyál legalább napi 2 liter vizet és kerüld az olyan italokat, amelyek folyadékot vonnak el a szervezetedtől, ilyen például a túl sok koffein vagy az alkohol.
A túl sok fájdalomcsillapító szedése visszás lehet. Ha gyakran szedsz gyógyszert fejfájásra, érdemes orvoshoz fordulnod. Természetes módszerek, amelyeket érdemes kipróbálni:
Bizonyos vitaminok és ásványi anyagok segíthetnek a fejfájás megelőzésében. A magnézium segít ellazítani az izmokat és csökkenteni a stresszt, így hatékony lehet migrén ellen. Kutatások bizonyították, hogy a Q10 koenzim hatékonyan megelőzheti a migrénes rohamokat. Ezenkívül érdemes kipróbálni a masszázsterápiát, akupunktúrát vagy aromaterápiát is. Sok migrénes beteg számol be arról, hogy ezek az alternatív módszerek segítenek csökkenteni a fejfájás gyakoriságát. Mielőtt azonban bármilyen étrend-kiegészítőt szednél, konzultálj az orvosoddal!
A napi pár perc meditáció vagy mélylégzés csodákra képes. Segíthet a stresszoldásban és a fejfájás megelőzésében. Próbáld ki a következő módszereket:
Ha túl sokat dolgozol és kevés időt töltesz pihenéssel, az is fejfájáshoz vezethet. Figyelj a munka-magánélet egyensúlyára! Engedj meg magadnak rendszeres pihenőidőt – a stresszkezelés kulcsa az önmagunkra fordított idő.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
