5+1 tipp, hogy elkerüld a kínzó fejfájást

A fejfájás hátterében stressz, érzékenység vagy alapbetegség is állhat.

A kiváltó okok felismerése és néhány egyszerű életmódtipp megfogadása sokat segít a megelőzésben.

A természetes módszerek, a tudatos étkezés és a pihenés is csökkenthetik a fejfájás gyakoriságát.

Mielőtt elolvasnád a fejfájás megelőzése érdekében adott tippjeinket, ismerd meg közelebbről a fejfájás fogalmát. A neurológusok két típust különböztetnek meg, amelyek megértése segít abban, hogy tudd, melyikre hogyan reagálj, illetve milyen módszerrel előzd meg a kialakulását.

A fejfájás megelőzése tudatos életmóddal és egyszerű szokásokkal lehetséges

Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

Mi okozza a fejfájást?

Az elsődleges fejfájás a stressz, környezeti tényezők vagy egyéb érzékenység miatt alakul ki. Van, aki az erős szagokra érzékeny, másnál a túl erős fény vált ki migrénes rohamot. A másodlagos fejfájás ezzel szemben valamilyen alapbetegség vagy sérülés (például agyrázkódás, nyaki sérülés) következménye. Az alábbi hat tippel segítünk elkerülni a fejfájást!

5+1 tipp a fejfájás megelőzése érdekében

1. Derítsd ki, mi okozza a fejfájásodat

Minden ember más, és a fejfájás sem egyformán jelentkezik. Ezért fontos megtalálni az egyéni kiváltó okokat. Az egyik legrosszabb fajta a migrén vagy a feszültség okozta fejfájás. Ezek jelentősen megnehezítik a mindennapi életet. Kiváltó okok lehetnek:

stressz;

hormonváltozások (pl. menstruáció);

kiadós edzés utáni fáradtság;

időjárási változások;

rendszertelen alvás;

kevés folyadékfogyasztás;

dohányzás vagy túlzott koffeinfogyasztás.

Vezess fejfájásnaplót! Jegyezd fel, hogy mikor jelentkezik fejfájásod, mit ettél, mit csináltál előtte. Lehet, hogy egy mintázatot fedezel fel, például rendszeresen edzés után jelentkezik, vagy amikor kihagytál egy étkezést. Ha rendszeresen nyomon követed ezeket, hamar felismerheted a leggyakoribb kiváltó tényezőket.

2. Figyelj arra, mit eszel és iszol

Bizonyos ételek és italok fejfájást válthatnak ki, míg mások segíthetnek annak megelőzésében. A leggyakoribb bűnösök:

feldolgozott húsok (pl. felvágottak, kolbászok);

csokoládé;

alkohol (főleg vörösbor);

aszpartámos édesítőszerek;

koffein (a hiánya vagy a túlzott fogyasztása is probléma lehet);

tartósított ételek, sós rágcsák, pácolt ételek.

Ha egy bizonyos étel fogyasztása után gyakran fáj a fejed, próbáld meg elkerülni azt. Ezenkívül fontos az elegendő folyadékbevitel is. A dehidratáltság az egyik leggyakoribb oka a fejfájásnak. Igyál legalább napi 2 liter vizet és kerüld az olyan italokat, amelyek folyadékot vonnak el a szervezetedtől, ilyen például a túl sok koffein vagy az alkohol.