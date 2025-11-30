Hirtelen rosszullét a plázában? Így csap le ránk a bevásárlóközpont-betegség

A bevásárlóközpont-betegség több embert érint, mint azt hinnénk.

A kiváltó okok szerte ágazóak, a tünetek változatosak: a szédüléstől kezdve a hasmenésig, de akár el is ájulhatunk.

Ha rendszeresen rosszul leszünk a plázákban, akkor érdemes orvoshoz fordulni, mert akár komoly betegség is állhat a háttérben.

Rosszul leszünk a plázában és fogalmunk sincs miért történik ez? A bevásárlóközpont-betegség jelei: egy hosszabb plázázás közben, egyszer csak elnehezülnek a végtagjaink, kiszárad a szánk, lever minket a víz vagy úgy érezzük: menten elájulunk. Nem csak a képzeletünk játszik velünk, ugyanis ezek valóságos tünetek és van is rá magyarázat – írja a Fanny magazin.

Rosszul leszünk a plázában? Lehet, hogy bevásárlóközpont-betegségünk van

Fotó: Nicoleta Ionescu

A zárt, mesterségesen megvilágított, gyakran levegőtlen terek, a villogó fények és az állandó zaj kombinációja megviseli a szervezetünket. A tömeg, a meleg, a dehidratáltság és az éhség tovább ront a helyzeten – különösen, ha kialvatlanul, üres gyomorral vagy szomjasan érkezünk a plázába. A tünetek jellemzően fokozatosan jelentkeznek: először enyhe szédülés, majd hányinger, izzadás, fejfájás sőt akár csőlátás és ájulás is felléphet. A háttérben többféle fizikai ok állhat, például vércukorszint-ingadozás, kiszáradás vagy fényérzékenység. A probléma nem válogat – időseket, gyerekeket, migréneseket és epilepsziásokat egyaránt érinthet. Szerencsére néhány tudatos lépéssel megelőzhetjük, hogy a vásárlás rémálommá váljon.

1. jel: Forog velünk a világ

Amikor szédülni kezdünk, az a testünk első figyelmeztetése. A plázákban gyakori, hogy a légkondicionált, oxigénszegény levegő és a hirtelen hőmérséklet-változás együttesen terheli a keringésünket. A szédülés gyakran csak az első jel, hogy a szervezetünk nem kap elég friss levegőt vagy folyadékot. A villódzó fények, a mozgólépcsők gyors váltakozása és a vizuális ingerek sokasága szintén okozhatnak egyensúlyérzékelési zavarokat.

Mit tegyünk? Lépjünk ki pár percre a friss levegőre, igyunk vizet, és ha lehet, üljünk le pár percre. A fej mozgatását, hajlongást ilyenkor kerüljük, inkább várjuk meg, míg rendeződik a vérkeringésünk.