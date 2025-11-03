Szorongással küzdesz? A szakértők szerint ezt a filléres tablettát próbáld ki, mielőtt vényköteles gyógyszerhez nyúlnál

Manapság rengeteg ember küzd mentális problémával, ezért az orvostudomány és az alternatív gyógyászat is igyekszik újabbnál újabb módszereket és eszközöket bevetni annak érdekében, hogy a betegeken minél hatásosabban és gyorsabban segíthessenek. Azonban nem mindenki nyúl szívesen vényköteles gyógyszerek után, ezért mutatjuk, melyik az a filléres és természetes alternatíva, ami segíthet a szorongás csökkentésében.

A szakértők is ezt ajánlják a szorongás enyhítésére

Fotó: MementoJpeg / GettyImages

Filléres étrend-kiegészítő, ami felveszi a harcot még az erős szorongással is

A legújabb kutatások azt támasztják alá, hogy a levendulaolaj lehet a vényköteles szorongásoldó gyógyszerek természetes alternatívája, ami ráadásul hozzájárul a pihentető alváshoz, segít a hajhullás megelőzésében és még a bőrt is tisztítja. A szakértők szerint azonban nemcsak az enyhe és a közepes, hanem még az erős szorongáson is képes segíteni.

A szorongás alapvetően az aggódás, a feszültség vagy a félelem szülte érzés, egy ősi túlélési mechanizmus, amit veszély észlelése esetén tapasztalunk. A szorongás ezért csak akkor válik problémává, ha folyamatosan jelen van és befolyásolja jóllétünket.

Miért nem kell azonnal drasztikus megoldáshoz folyamodni?

Dr. Hans-Peter Volz pszichiáter és pszichoterapeuta a The Sun-nak árulta el, hogy az orvosok manapság egyre több tablettát írnak fel receptre anélkül, hogy végigvennék a természetes lehetőségeket is.

Amennyiben azonnali gyógyszeres kezelést alkalmaznak, a beteg gyorsan függővé válhat

– magyarázta a szakértő és hangsúlyozta a terápiás beszélgetések és természetes gyógymódok előtérbe helyezését.

A levendulaolaj felveszi a harcot a szorongással

Fotó: Svitlana Romadina / GettyImages

A levendulaolaj meglepő hatása

Egy új kutatás arra az eredményre jutott, hogy a betegek a levendulaolajat tartalmazó tabletták után sokkal jobban érezték magukat, miközben a szorongásos tüneteik is csökkentek. A tanulmány így alátámasztotta azokat a korábbi klinikai vizsgálatokat is, melyek szintén az orvosi levendula illóolaj szorongás elleni hatékonyságát hangsúlyozták, anélkül, hogy függőséget okozna.

A kivonat emellett segít a pihentető alvásban, hozzájárul a haj növekedéséhez, izomlazító hatású, jó a pattanások kezelésére, felveszi a harcot az ekcéma tüneteivel, enyhíti a légúti problémákat, valamint javítja a vérkeringést.