Ezek az új Covid-variáns szövődményei és hosszú távú hatásai

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 10:15
Az új Covid-variáns szövődményei enyhébb és súlyosabb formában is jelentkezhetnek, a fertőzés lefolyásától függően. Az új Covid-variáns hosszú távú hatásai között légzőszervi, szív- és idegrendszeri problémák is megjelenhetnek, ezért fontos a korai felismerés.

Az új Covid-variáns nem mindenkinél okoz súlyos betegséget, de a tapasztalatok szerint egyre több esetben fordulnak elő elhúzódó panaszok. Az akut szakasz lezajlása után is fennmaradhatnak olyan tünetek, amelyek jelentősen rontják az életminőséget. Ezeket összefoglaló néven poszt-Covid szindrómának nevezik. Az új Covid-variáns szövődményei így nemcsak a betegség alatt, hanem hónapokkal a fertőzés után is megnehezíthetik a mindennapokat.

egy nővér az új Covid-variáns kapcsán védőoltást készít elő
Az új Covid-variáns már terjed Magyarországon. 
Fotó: Andrew Angelov

Az új Covid-variáns rövid távú szövődményei

A koronavírus-fertőzés akut szakaszában kialakulhat tüdőgyulladás, erős légszomj vagy vérrögképződés, amely sürgős kórházi kezelést igényel. Az új Covid-variáns szövődményei közé tartozik a szívritmuszavar és a szívizomgyulladás is, amelyek főként a veszélyeztetett csoportokban fordulnak elő. Emellett előfordulhat veseérintettség, májproblémák vagy idegrendszeri zavarok, például szédülés, zavartság. Ezek a szövődmények rövid idő alatt is súlyos állapotromlást okozhatnak, ezért a folyamatos orvosi megfigyelés kiemelten fontos.

Hosszú távú következmények és poszt-Covid tünetek

Az új Covid-variáns hosszú távú hatásai gyakran a fertőzés lezajlása után hetekig vagy hónapokig fennmaradnak. Ide tartozik a tartós fáradtság, a légszomj, az alvászavar és a koncentrációs nehézség. Sokan panaszkodnak memóriazavarra és szorongásra is. Ezek a poszt-Covid tünetek fiatal, egészséges embereknél is előfordulhatnak, és megnehezítik a mindennapi életet. Az új Covid-variáns szövődményei tehát nemcsak idősekre vagy krónikus betegekre jelentenek veszélyt, hanem bárkire, aki megfertőződik.

Az orvosok hangsúlyozzák, hogy a hosszú távú következmények csökkentésének kulcsa a megelőzés és a betegség időben történő kezelése. Az egészséges életmód, a rendszeres kontrollvizsgálatok és a rehabilitációs programok mind hozzájárulhatnak a felépüléshez. Az új Covid-variáns szövődményeinek ismerete segít abban, hogy a betegek ne hagyják figyelmen kívül a tartós panaszokat, hanem időben szakemberhez forduljanak.

Az alábbi videóból még többet megtudhatsz az új koronavírus variánsról:

