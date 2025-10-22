5+1 dolog, ami tiltólistás az influenzaszezon idején

SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
nátha
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 07:45
Sapka, sál, kesztyű és vitaminok tonnaszámra. Így köszöntjük az őszt és az influenzaszezont. De van még pár dolog, amit megtehetsz, ha nem szeretnéd egy hétig az ágyat nyomni és sebesre fújni az orrodat. Vagy ha már megtörtént a baj, ne add tovább másoknak. Ezeket a hibákat ne kövesd el az influenzaszezon idején!
Szinte elképzelni sem tudjuk az influenzaszezont hőemelkedés, köhécselés vagy minimum egy kis nátha nélkül. Pedig, ha elegendő energiát fektetünk a megelőzésbe, elkerülhetjük, hogy megint áldozatául essünk valamilyen légúti megbetegedésnek.

Köhögés és tüsszentés szabályai az influenzaszezonban.
Influenzaszezon: ezt az 5 dolgot ne kövesd el ebben az időszakban!
Fotó: TetianaKtv /  Shutterstock 

„Egy megfelelően karbantartott immunrendszer képes megállítani ezeket a vírusokat, mielőtt a fertőzés bekövetkezne” –  mondja Dr. Andrew Fleming, a New York-i Egyetem Langone Brooklyn fertőző betegségek és immunológiai tanszékének vezetője a HufflePost-nak.

Ez nem csak azért lényeges, hogy bennünket ne érjen utol ez a kellemetlen, kanapén szenvedős időszak. Azért is kulcsfontosságú az óvintézkedések betartása, hogy az olyan embereket is megóvjuk a fertőzésveszélytől, akik számára egy ilyen vírus komolyabb következményekkel járhat, mint egy kis hőemelkedés.

Ezt az 5+1 dolgot soha ne kövesd el az influenzaszezon idején:

1. Ne felejts el kezet mosni!

Nélkülözhetetlen az szervezeted védelméért – és persze nemcsak az influenzaszezonban, de ilyenkor érdemes extra figyelmet fordítani az alapos, rendszeres kézmosásra. Ez az egyik leghatékonyabb fegyver a vírusok ellen, amik szó szerint mindenhol ott hemzseghetnek ebben az időszakban: a telefonodon, kilincseken, bevásárlókocsin vagy a kedvenc munkahelyi bögréden.

1. Ne akarj fáradtan is mindent megcsinálni!

A pihenés – főleg ebben a szezonban – nemcsak a mentális egészségedért dolgozik. Ha nem adsz időt a szervezetednek arra, hogy regenerálódjon, sokkal valószínűbb, hogy legyűri az egészségedet valamilyen vírus.

Ha úgy érzed fáradt vagy, kimerült, lepihennél, akkor engedd meg magadnak, hogy holnapra halaszd a nagybevásárlást, és bújj az ágyba egy órával korábban, mint szoktál.

2. Ne menj közösségbe, ha betegnek érzed magad!

Ha bármilyen jelét érzékelnéd annak, hogy le fogsz betegedni, vagy már most köhögsz, fáj a torkod, rossz a közérzeted, folyik az orrod vagy ízületi fájdalmaid vannak,mondd le az esti találkozót, szólj a főnöködnek arról, hogy mi a helyzet, mert ha így is folytatod a szokásos napi rutinodat, azzal nemcsak magadnak fogsz ártani, hanem mindenkinek, akivel érintkezésbe kerülsz.

3. Ne feledkezz meg a helyes táplálkozásról és a hidratálásról sem!

Fogyassz sok zöldséget és gyümölcsöt az influenzaszezonban
A helyes táplálkozás rengeteget segíthet a szervezetednek a védekezésben!
Fotó: Images Products /  Shutterstock 

Persze egy forrócsoki és a chipsek sok háztartásban előkerülnek a hideg, filmnézős családi estéken, de az immunrendszerednek nem feltétlen ezekre van szüksége. Az influenzaszezonban figyelned kell, hogy megadj a szervezetednek minden extra vitaminforrást, ásványi anyagot és folyadékot, ami segíthet a vírusok elleni védekezésben.

Hidratálj és próbálj egy egészséges, immunerősítő étrendet kialakítani!

4. Ne hagyd figyelmen kívül a köhögésre és tüsszentésre vonatkozó szabályokat

Ez nemcsak nyilvános helyen, de az otthonodban is legyen szabály, így sosem fogsz megfeledkezni róla, és a házon belül sem terjednek tovább a kórokozók. Tarts be mindent, ami valaha megtanultál az anyukádtól:

  • Ne a tenyeredet, a könyökhajlatodat használd a köhögéshez és a tüsszentéshez is, ha nincs nálad zsebkendő!
  • Mindig moss kezet zsebkendőhasználat után!
  • Dobd ki a használt zsebkendőket!
  • Otthon figyelj oda a rendszeres fertőtlenítésre – főleg az olyan vírusos gócpontokon, mint a kilincsek vagy például a távirányítók.

5. Ne halogasd az orvoslátogatást!

Ha rosszul vagy és nem javul az állapotod, – a lázad vagy hőemelkedésed 3 napnál tovább tart, légzési nehézségeid vannak vagy más krónikus betegséggel is küzdesz  – akkor menj el a háziorvosodhoz mihamarabb! Egy egyszerűnek tűnő náthából is adódhatnak súlyosabb szövődmények.

Az influenzaszezon minden évben elérkezik és próbára teszi mindannyiunk szervezetét. De rengeteg eszköz van a kezünkben, amivel védekezhetünk és megelőzhetjük a továbbfertőződést. Ne felejtsd el őket te sem!

Így erősítsd az étrendeddel immunrendszered az influenzaszezon idején:

