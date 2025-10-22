5+1 dolog, ami tiltólistás az influenzaszezon idején

Szinte elképzelni sem tudjuk az influenzaszezont hőemelkedés, köhécselés vagy minimum egy kis nátha nélkül. Pedig, ha elegendő energiát fektetünk a megelőzésbe, elkerülhetjük, hogy megint áldozatául essünk valamilyen légúti megbetegedésnek.
„Egy megfelelően karbantartott immunrendszer képes megállítani ezeket a vírusokat, mielőtt a fertőzés bekövetkezne” – mondja Dr. Andrew Fleming, a New York-i Egyetem Langone Brooklyn fertőző betegségek és immunológiai tanszékének vezetője a HufflePost-nak.
Ez nem csak azért lényeges, hogy bennünket ne érjen utol ez a kellemetlen, kanapén szenvedős időszak. Azért is kulcsfontosságú az óvintézkedések betartása, hogy az olyan embereket is megóvjuk a fertőzésveszélytől, akik számára egy ilyen vírus komolyabb következményekkel járhat, mint egy kis hőemelkedés.
Nélkülözhetetlen az szervezeted védelméért – és persze nemcsak az influenzaszezonban, de ilyenkor érdemes extra figyelmet fordítani az alapos, rendszeres kézmosásra. Ez az egyik leghatékonyabb fegyver a vírusok ellen, amik szó szerint mindenhol ott hemzseghetnek ebben az időszakban: a telefonodon, kilincseken, bevásárlókocsin vagy a kedvenc munkahelyi bögréden.
A pihenés – főleg ebben a szezonban – nemcsak a mentális egészségedért dolgozik. Ha nem adsz időt a szervezetednek arra, hogy regenerálódjon, sokkal valószínűbb, hogy legyűri az egészségedet valamilyen vírus.
Ha úgy érzed fáradt vagy, kimerült, lepihennél, akkor engedd meg magadnak, hogy holnapra halaszd a nagybevásárlást, és bújj az ágyba egy órával korábban, mint szoktál.
Ha bármilyen jelét érzékelnéd annak, hogy le fogsz betegedni, vagy már most köhögsz, fáj a torkod, rossz a közérzeted, folyik az orrod vagy ízületi fájdalmaid vannak,mondd le az esti találkozót, szólj a főnöködnek arról, hogy mi a helyzet, mert ha így is folytatod a szokásos napi rutinodat, azzal nemcsak magadnak fogsz ártani, hanem mindenkinek, akivel érintkezésbe kerülsz.
Persze egy forrócsoki és a chipsek sok háztartásban előkerülnek a hideg, filmnézős családi estéken, de az immunrendszerednek nem feltétlen ezekre van szüksége. Az influenzaszezonban figyelned kell, hogy megadj a szervezetednek minden extra vitaminforrást, ásványi anyagot és folyadékot, ami segíthet a vírusok elleni védekezésben.
Hidratálj és próbálj egy egészséges, immunerősítő étrendet kialakítani!
Ez nemcsak nyilvános helyen, de az otthonodban is legyen szabály, így sosem fogsz megfeledkezni róla, és a házon belül sem terjednek tovább a kórokozók. Tarts be mindent, ami valaha megtanultál az anyukádtól:
Ha rosszul vagy és nem javul az állapotod, – a lázad vagy hőemelkedésed 3 napnál tovább tart, légzési nehézségeid vannak vagy más krónikus betegséggel is küzdesz – akkor menj el a háziorvosodhoz mihamarabb! Egy egyszerűnek tűnő náthából is adódhatnak súlyosabb szövődmények.
Az influenzaszezon minden évben elérkezik és próbára teszi mindannyiunk szervezetét. De rengeteg eszköz van a kezünkben, amivel védekezhetünk és megelőzhetjük a továbbfertőződést. Ne felejtsd el őket te sem!
Így erősítsd az étrendeddel immunrendszered az influenzaszezon idején:
