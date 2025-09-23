Mutatjuk az új nemzeti konzultáció első kérdését

Hidvéghi Balázs a Facebookon tett közzé videót, amiben megerősítette, hogy hamarosan indul az új nemzeti konzultáció – most a közteherviselésről mondhatja el minden felnőtt magyar a véleményét. Mint kiderült, öt téma szerepel majd a kérdőíveken, amelyekhez egy egy-kérdést tesznek fel - írja a Ripost.
Az első kérdés így hangzik: Egyetért-e Ön azzzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
Hidvéghi Balázs leszögezte, hogy a konzultációra azért van szükség, mert Brüsszel adóemeléseket követel, a hazai ellenzék pedig kész ezeket végrehajtani, ráadásul titokban. A kiszivárgott tervek alapján a személyi jövedelemadót brutálisan, akár 15-ről 33 százalékra emelnék. Ez 3,5 millió ember nettó bérét csökkentené, és átlagkeresetű munkavállalók terhei is drasztikusan nőnének.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hangsúlyozta: egy pedagógus esetében ez évente 364 ezer, egy ápolónál 280 ezer, egy rendőrnél 154 ezer, egy katonánál 476 ezer, míg egy orvosnál több mint hárommillió forint pluszadót jelentene.
Hidvéghi leszögezte: a kormány ragaszkodik Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadójához, és ahhoz, hogy a munkából élők keresetét a lehető legkisebb terhek sújtsák. A konzultációs ívek október elején érkeznek, ezért mindenkinek részt kell vennie, és tiltakozni kell az adóemelések ellen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.