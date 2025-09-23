Mutatjuk az új nemzeti konzultáció első kérdését

Hidvéghi Balázs a Facebookon tett közzé videót, amiben megerősítette, hogy hamarosan indul az új nemzeti konzultáció – most a közteherviselésről mondhatja el minden felnőtt magyar a véleményét. Mint kiderült, öt téma szerepel majd a kérdőíveken, amelyekhez egy egy-kérdést tesznek fel - írja a Ripost.

Hidvéghi Balázs jelentette be az új nemzeti konzultáció első témáját és kérdését (Fotó: mw)

Az első kérdés így hangzik: Egyetért-e Ön azzzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?

Hidvéghi Balázs leszögezte, hogy a konzultációra azért van szükség, mert Brüsszel adóemeléseket követel, a hazai ellenzék pedig kész ezeket végrehajtani, ráadásul titokban. A kiszivárgott tervek alapján a személyi jövedelemadót brutálisan, akár 15-ről 33 százalékra emelnék. Ez 3,5 millió ember nettó bérét csökkentené, és átlagkeresetű munkavállalók terhei is drasztikusan nőnének.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hangsúlyozta: egy pedagógus esetében ez évente 364 ezer, egy ápolónál 280 ezer, egy rendőrnél 154 ezer, egy katonánál 476 ezer, míg egy orvosnál több mint hárommillió forint pluszadót jelentene.

Hidvéghi leszögezte: a kormány ragaszkodik Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadójához, és ahhoz, hogy a munkából élők keresetét a lehető legkisebb terhek sújtsák. A konzultációs ívek október elején érkeznek, ezért mindenkinek részt kell vennie, és tiltakozni kell az adóemelések ellen.