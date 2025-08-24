Vigyázz! Ez téged is érinthet: Súlyos szorongást okozhat az üres naptár szindróma

Ugyan nem egy hivatalos pszichológiai fogalom az „üres naptár szindróma”, de tökéletesen kifejezi azt az érzelmi állapotot, amit a nyár végén, azaz augusztus utolsó heteiben tapasztalunk. Ekkorra a nagy élmények már kellőképpen távolodnak, a legtöbb programnak és eseménynek vége, túl vagyunk az utazásokon és kiruccanásokon, ugyanakkor az őszi rutin még nem kezdődött el. A Fanny magazin szerint az ideiglenes periódus ezért is járhat együtt ürességérzéssel, céltalansággal, illetve enyhe levertséggel, szorongással.

Hirtelen elfogytak a programok és nincsenek beírások? Az üres naptár szindróma miatti esetleges szorongás gyakori probléma.

Fotó: Floral Deco / Shutterstock

Az üres naptár szindróma esetén megjelenő szorongás kiváltója a hirtelen "csend"

A naptárbeírásokat nem tartalmazó időszakot felfoghatjuk egy szürke zónának is. Annak ellenére, hogy hirtelen nincs hova menni, mit csinálni, mihez igazodni, még lehet ez egy mentálisan jövedelmező szakasz.

– Teljesen érthető, hogy furcsának éljük meg ezt a fajta leállást, a hirtelen üressé, csendessé váló mindennapokat és hétvégéket, ami a nyári pörgés után többeket is megviselhet mentálisan. Ám ez a rövid szakasz nem feltétlenül kell, hogy negatív felhangot kapjon és szorongást okozzon. Értelmezhetjük úgy is, mint egy lehetőséget a lecsendesedésre, a nyár elengedésére és feldolgozására, valamint az ősz tervezgetésére – részletezi Sárga Noémi pszichológus. – Fontos, hogy megértsük, azért mert éppen nincsen semmi tennivalónk, nem kell feltétlenül rosszul éreznünk magunkat. Az ilyen nyár végi napoknak valahol az a lényege, hogy megálljunk, még akkor is, ha évről évre egyre inkább kitolódik a legmelegebb évszak, a szeptemberi indiánnyár pedig szintén sok alternatívát tartogat.

Sokat tehetünk az elfogadásért

Akár kitart a nyár, akár nem, az ősz hamarosan megkezdőik, erre pedig élethelyzettől függően lehet, és érdemes is ráhangolódni. A következő hónappal ugyanis egy rutinosabb időszak kezdődik, amikor sok tekintetben állandóbbak a napirendjeink, és akár a szerepeink is.

– Ebben az 1-2 hétben előrekészülhetünk, felvázolhatjuk, hogy mit szeretnénk megvalósítani, mi az, amin esetleg jó lenne változtatni a nyárhoz képest, és ehhez milyen lépéseket tudunk eszközölni már most. Ami még ennél is lényegesebb lehet, hogy összegezzük a nyarat, hiszen ez a gyakorlat segíthet elengedni a mozgékony szakaszt, és helyet csinálni a következő periódusnak – javasolja a szakember. – Feltehetjük az alábbi kérdéseket: hogyan éltük meg az elmúlt hónapokat? Melyek lettek a pozitív és negatív pillanatai? Voltak előzetes célkitűzéseink, amiket elértünk? Sikerült megvalósítanunk, amit elterveztünk, vagy hiányosságokkal megyünk ki a nyárból? Ezeket mind végig lehet gondolni, vagy ami még jobb, leírni, esetleg valamilyen alkotásban magunkon kívül helyezni.

A szakember szerint jó módszer még, amit sokan az újév beköszöntésekor is alkalmaznak, ha leírunk komplett történeteket, illetve visszanézzük a nyáron készült fotókat. A telefonunk képgalériája tükör lehet, amiben megpillanthatjuk, mi történt velünk. Mindez segíthet a pozitív átkeretezésben, és abban, hogy gördülékenyen térjünk át az egyik rendszerből a másikra.