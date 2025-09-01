Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
Milyen vastag a nyakad? Ha így néz ki, baj van, azonnal menj orvoshoz

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 15:00
Meglepő kutatás érkezett! Egészségügyi szakértők magyarázzák el, milyen betegségekről árulkodik a nyak vastagsága.

Az egészségeddel kapcsolatban nemcsak a derékbőség lehet árulkodó, hanem a legújabb tanulmányok szerint a nyak vastagsága is jelezhet lehetséges problémákat, például szívbetegséget vagy cukorbetegséget.

A nyakad mérete sokat mondhat az egészségedről
A nyak vastagsága sokat mondhat az egészségedről
Miről árulkodik a nyakunk?

A nyak vastagsága problémát okozhat, függetlenül attól, mennyi az illető BMI-je. Dr. Ahmed Elbediwy és Dr. Nadine Weheida a The Conversation felületén írtak arról, mi is történik pontosan. Megjegyezték, hogy a nyak kerülete további betekintést nyújthat az egészségi állapotba, mivel árulkodik a felsőtestben tárolt felesleges zsigeri zsír mennyiségéről.

Ez a fajta zsír aggodalomra ad okot, mivel anyagcsere-aktívabb, mint az alsó testben tárolt zsír. Ez azt jelenti, hogy könnyebben szabadít fel zsírsavakat, hormonokat és gyulladáskeltő anyagokat a véráramba. A tudósok a nagyobb nyakkörfogatot összefüggésbe hozták anyagcserezavarokkal, például a 2-es típusú cukorbetegséggel vagy a terhességi cukorbetegséggel is.

A tanulmány szoros összefüggést talált a nyak kerülete, valamint a szívbetegségek, a magas vérnyomás, az emelkedett trigliceridszint és az alacsony HDL-koleszterinszint, azaz a "jó" koleszterin, között.

Ennek ellenére a kutatók hangsúlyozták, hogy a nyakkörfogat ellenőrzése nem helyettesíti a rendszeres egészségügyi vizsgálatokat. Inkább egy hasznos eszköznek tekinthető, amely segíthet jobban megérteni az egészségi állapotunkat.

Bár nincs hivatalos konszenzus, a nagy nyakkörfogatot általában a férfiaknál 43 cm-nél, a nőknél pedig 39,5 cm-nél nagyobbnak tekintik - írja a Unilad.

 

 

