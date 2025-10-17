Furcsa hólyagok jelentek meg az arcodon? Ezt a betegséget jelezhetik

A koleszterin nem ellenség – a testednek szüksége van rá a sejtek, a hormonrendszer és az anyagcsere megfelelő működéséhez. A gond akkor kezdődik, amikor a jó és a rossz koleszterin közti egyensúly felborul. Ilyenkor a felesleg lassan lerakódik az erek falán, magas koleszterinszintet eredményez és csendben elkezdi terhelni a szervezetet. A tested viszont ilyenkor sem hallgat: apró jelekkel próbálja tudatni veled, hogy ideje odafigyelned rá.

A magas koleszterinszint jele a szem körül

Fotó: Nadezhda Dorokhova / Shutterstock

Apró foltok, dudorok és gyűrű a szemen

A koleszterinszint emelkedésére bőrön megjelenő sárgásfehér dudorok, úgynevezett xantómák utalhatnak. Ezek általában a végtagok ízületei vagy ínszalagjai közelében jelennek meg, például a könyökön, térden vagy a sarkon. Nem fájdalmasak, de fontos jelzések: azt mutatják, hogy a szervezetben felhalmozódik a zsír.

Szintén árulkodó lehet, ha a szemhéjon vagy a szem körül lapos, sárgás foltok jelennek meg – ezeket xantelazmának nevezik. Sokan csupán esztétikai kellemetlenségként tekintenek rájuk, pedig valójában a koleszterin lerakódásának látható nyomai.

Előfordulhat az is, hogy a szem írisze körül vékony, fehéres gyűrű alakul ki. Idősebb korban természetes folyamat lehet, de ha fiatalabb embernél jelenik meg a tünet, az gyakran a magas vérzsírszint következménye.

A test másképp is üzenhet

A magas koleszterinszintet nem mindig jelzik látható tünetek. Sokszor csak apró panaszok utalnak rá: mellkasi nyomás, lábgörcsök, fáradtság, légszomj vagy hideg végtagok. Ezek mind a vérkeringés romlására figyelmeztethetnek.

A háttérben az áll, hogy a „rossz” LDL-koleszterin lerakódik az erek falán, idővel pedig plakkokat képez. Ezek a lerakódások beszűkítik és merevebbé teszik az ereket, ami hosszabb távon szív- és érrendszeri betegségekhez, akár infarktushoz vagy stroke-hoz is vezethet.

Mi állhat a háttérben, és mit tehetünk ellene?

A magas koleszterinszint kialakulásában több tényező is szerepet játszhat. Az öröklött hajlam mellett hozzájárulhatnak bizonyos betegségek – például cukorbetegség, pajzsmirigyproblémák, vesebetegség vagy PCOS (policisztás ovárium szindróma, egy női hormonrendszert érintő betegség – a szerk.) –, de az életmód is komoly befolyással bír.