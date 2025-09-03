Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
A legveszélyesebb zsír, ami csendben öregíti a szíved – még akkor is, ha vékony vagy

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 08:20
zsírhasi zsírzsigeri zsír
Lehet, hogy a tükör szerint minden a legnagyobb rendben van és még a mérleg sem akad ki alattad. Van azonban egy alattomos zsírfajta, amely bár kívülről nem látszik, csendben károsítja a szíved.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Rengetegen hiszik azt, hogy a felhalmozódott zsír csak akkor jelent problémát, ha kívülről is látni lehet, pedig az igazi veszély nem mindig szembetűnő. A zsírnak egy bizonyos fajtája a felszín alatt lapul, és rettentően rossz hatással van az egészségre.

zsír, szívroham, rosszullét, férfi
Egy alattomos zsírfajta kívülről nem is látszik.
Fotó: RUNSTUDIO /  GettyImages

Mi az a zsigeri zsír?

A zsigeri zsír nem a bőröd alatt található, mint az úgynevezett hájréteg, hanem a belső szerveid – különösen a májad, a gyomrod és a beleid – körül. Ez a fajta zsír akkor jelent problémát, ha nagy mennyiségben halmozódik fel, ami alma típusú elhízáshoz vezethet. Ez a kockázat a normál testalkatú embereket is érintheti.

A zsigeri zsír, ami felgyorsítja a szív öregedését

Egy újabb tanulmány megállapította, hogy a vékony embereknél is fennáll a zsigeri zsír okozta halálos szívroham kockázata. A szakértők a kutatás során több mint 21 ezer ember adatait vették górcső alá és azt találták, hogy a magasabb zsigeri zsírszint összefüggésben állt a szív és az erek gyorsabb öregedésével. További vizsgálatok azt is kimutatták, hogy ez a fajta rejtett zsír gyulladást is képes kiváltani a szervezetben.

Kövér férfi ül az ágyon a hálószobában
A zsigeri zsír alma típusú elhízáshoz vezethet.
Fotó: DimaBerlin /  Shutterstock 

Az alkat fontosabb lehet, mint a testsúly

Az European Heart Journalban megjelent eredmények szerint a testalkat sokkal fontosabb szerepet játszhat a szív egészségének szempontjából, mint maga a testsúly. Például azoknak az alma alkatú férfiaknak, akik jelentősebb hasi zsírral rendelkeztek, nagy eséllyel öregedett gyorsan a szívük. Ezzel szemben a csípőjükre és combjukra hízó, körte testalkatú nőknek a szívét sokkal egészségesebbnek találták.

Tudtunk az alma és a körte alak közötti különbségekről a testzsírt illetően, de eddig nem volt világos, hogy ez hogyan vezet rossz egészségügyi következményekhez

 – magyarázta a Daily Mail Online-nak Declan O'Regan professzor, a kutatás vezetője, hozzátéve, hogy bizonyos zsírtípusok védelmet is képesek nyújtani az öregedés ellen. A szakértő emellett hangsúlyozta, hogy a BMI (Testtömeg index) kiszámítása nem megfelelő módszer a szív életkorának ellenőrzésére, valamint hogy a rejtett zsír a fittebb embereknél is káros lehet.

Már tudjuk, hogy a szív és a máj körüli túlzott zsigeri zsír megnövekedett vérnyomáshoz és magas koleszterinszinthez vezethet, ezért aggasztó, hogy a szív és az erek öregedésének felgyorsításához is hozzájárul 

– tette hozzá Bryan Williams OBE professzor.

Az alábbi videó segít abban, hogy mindössze 30 nap alatt megszabadulj a zsigeri zsírtól:

